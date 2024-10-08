Искусственный интеллект появится в телевизорах Smart TV от производителя.

Samsung уже много лет доминирует в продажах телевизоров. Этот производитель является эталоном, когда речь заходит о покупке Smart TV, благодаря каталогу, который не вызывает сомнений. А теперь, когда они собираются модернизировать свою операционную систему, чтобы их семейство телевизоров базировалось на One UI, тем более есть все основания продолжать доминировать.

Как заявил производитель, «умные» телевизоры 2025 года обновят Tizen и перейдут на One UI - интерфейс, который мы уже видели в его смарт-часах и смартфонах.

Таким образом, как поясняется в пресс-релизе, «в следующем году компания объединит программное обеспечение своих основных продуктовых линеек (от мобильных устройств до телевизоров и бытовой техники) под названием One UI».

Кроме того, Samsung объясняет, что причиной внедрения One UI в телевизоры Smart TV является то, что «эти усилия позволят создать более удобный и безопасный опыт работы с несколькими устройствами благодаря использованию программного обеспечения Samsung на основе искусственного интеллекта, инновационных платформ и технологий безопасности». Таким образом, телевизоры Smart TV от Samsung получат весь потенциал своего искусственного интеллекта.

Для начала изменится дизайн и станет более персонализированным. Например, вы сможете легче управлять телевизором Samsung с помощью смартфона через медиапанель, добавлять пользовательские виджеты для заставки.

Не стоит забывать и о возможностях искусственного интеллекта, позволяющих достичь гораздо более высокого масштабирования, чем то, что предлагают сейчас бренды, чтобы вы могли смотреть контент в 4K или 8K, даже если он был записан в более низком разрешении. И похоже, что Samsung собирается пойти именно по этому пути. Это совсем не плохая идея.

Правда, похоже, что новый интерфейс появится только в моделях, выпущенных в 2025 году. Но на данный момент это неясно. Что касается даты запуска первых телевизоров Samsung Smart TV с One UI, то наиболее вероятным сценарием является то, что они будут представлены на выставке CES 2025 в январе следующего года, как это происходит каждый год, а выход на мировой рынок состоится в середине года.