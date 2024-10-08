Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Samsung объявила, что ее телевизоры Smart TV перейдут на One UI и будут поддерживать ИИ
Искусственный интеллект появится в телевизорах Smart TV от производителя.

Samsung уже много лет доминирует в продажах телевизоров. Этот производитель является эталоном, когда речь заходит о покупке Smart TV, благодаря каталогу, который не вызывает сомнений. А теперь, когда они собираются модернизировать свою операционную систему, чтобы их семейство телевизоров базировалось на One UI, тем более есть все основания продолжать доминировать.

Как заявил производитель, «умные» телевизоры 2025 года обновят Tizen и перейдут на One UI - интерфейс, который мы уже видели в его смарт-часах и смартфонах.

Таким образом, как поясняется в пресс-релизе, «в следующем году компания объединит программное обеспечение своих основных продуктовых линеек (от мобильных устройств до телевизоров и бытовой техники) под названием One UI».

Кроме того, Samsung объясняет, что причиной внедрения One UI в телевизоры Smart TV является то, что «эти усилия позволят создать более удобный и безопасный опыт работы с несколькими устройствами благодаря использованию программного обеспечения Samsung на основе искусственного интеллекта, инновационных платформ и технологий безопасности». Таким образом, телевизоры Smart TV от Samsung получат весь потенциал своего искусственного интеллекта.

Для начала изменится дизайн и станет более персонализированным. Например, вы сможете легче управлять телевизором Samsung с помощью смартфона через медиапанель, добавлять пользовательские виджеты для заставки.

Не стоит забывать и о возможностях искусственного интеллекта, позволяющих достичь гораздо более высокого масштабирования, чем то, что предлагают сейчас бренды, чтобы вы могли смотреть контент в 4K или 8K, даже если он был записан в более низком разрешении. И похоже, что Samsung собирается пойти именно по этому пути. Это совсем не плохая идея.

Правда, похоже, что новый интерфейс появится только в моделях, выпущенных в 2025 году. Но на данный момент это неясно. Что касается даты запуска первых телевизоров Samsung Smart TV с One UI, то наиболее вероятным сценарием является то, что они будут представлены на выставке CES 2025 в январе следующего года, как это происходит каждый год, а выход на мировой рынок состоится в середине года.

#samsung #искусственный интеллект #smart tv
+
Написать комментарий (0)
Четверо старшеклассников разработали устройство, способное сэкономить водителям $80 млн в год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай находится на пороге технологического прорыва, заявляя о начале освоения кремниевой фотоники
17
The National Interest: советская титановая подводная лодка «Лира», «побила все рекорды и правила»
15
На Казанском авиазаводе запустили исполинские фрезерные станки для производства крупногабаритных деталей
9
Крупнейший в мире продавец стройматериалов сбросил 297 тысяч квадратных метров складских площадей
+
До конца года Нидерланды передадут Украине все обещанные F-16
4
Космический зонд BepiColombo составил карту магнитного поля Меркурия всего за 30 минут
1
Геймеры сметают с полок последние остатки GeForce RTX 4080S и 4090 на фоне снятия их с производства
5
Создатель Linux рассматривает возможность исключения файловой системы Bcachefs из состава ядра
5
В Москве продают бронированный Mercedes W140 Pullman из гаража ФСО
+
Минувшей ночью российская армия ударила по пунктам дислокации ВСУ в тыловой зоне
+
NVIDIA запускает производство RTX 5000 — новое поколение видеокарт выйдет к концу года
4
Пользователь создал работающий ремастер GTA 4, графику которого полностью разработал ИИ
1
Видеокарты NVIDIA могут оказаться медленнее, чем предполагалось, и будут основаны на 4-нм узле TSMC
13
Искандер накрыл местоположение ВСУ в Павлограде, спрятанное на местном заводе
+
Википедию вынудили заблокировать страницу Silent Hill 2 Remake из-за вандализма
+
В Microsoft назвали "быстрый" способ обновления до Windows 11
1
Импортозамещение в России в действии — динамика и первые результаты
+
В России будут собирать еще два китайских кроссовера: один - в Калуге, другой - в Калининграде
+
TNI: Американский ВПК так и не смог сделать подлодку из титана, наподобие советского проекта "Лира"
+
Цена AMD Radeon RX 7900 XT достигла исторического минимума в 629 долларов
7

Популярные статьи

Топ-10 самых надежных моторов в мире
15
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
53
Итоги гоночного уик-энда 5-6 октября
1
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
21
Как компании оптимизируют свои игры - рассматриваю на примере "Quantum Break"
+
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
19
Почему я не использую электросамокаты — на это есть 3 причины
3
Во сколько на самом деле обходится владение китайским автомобилем на примере Haval Jolion
2
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
5
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
48

Сейчас обсуждают

JM+
21:06
Во фразе "через семь-десять лет" чёрточка лишняя. А так, да. Через 70 лет будут везде летать)
В США начинается коммерциализация полностью электрических самолетов
Ник Хобо
21:05
Доброе утро. Дискорд заблокирован, даже здесь новости (не одна) об этом были.
Пользователи и ресурс Downdetector сообщают сбое в работе Discord
VRoman
20:59
Верить 30-38%? Откуда? Там всего 16% рост IPC + понадеемся на подъём частот, а 3D кэш обещают всё тот же что и раньше. Но десяток процентов прироста как минимум будет, может и 20% А вот небольшой шаг ...
Intel открыто признала, что Core Ultra 9 285K уступает i9-14900K по производительности в играх
Алисия Степс
20:58
Ой ботов то налетело и сами себя налайкали, ни в одной статье такого не было и вот опять
The Times: Россия ежегодно получает 3 млн боеприпасов от КНДР
Алисия Степс
20:58
Ой ботов то налетело и сами себя налайкали, ни в одной статье такого не было и вот опять
The Times: Россия ежегодно получает 3 млн боеприпасов от КНДР
Эдуард Кузнецов
20:52
Слитые слайды от самой интел посмотри, аровлейк в играх отстаёт даже от предыдущего рефреша. Тебе понравится,
Итальянские компании обвиняются в поставках некачественных компонентов для Boeing 787 Dreamliner
Enforsen Bsv
20:49
А у Discord'а морда синяя, А у Discord'а морда синяя, А у Discord'а морда синяя, Он не умеет целовать. Его по морде били чайничком, Его по морде били чайничком, Его по морде били чайничком, И научи...
«Роскомнадзор» заблокировал Discord в России
El Grechko
20:48
Погодь, Кыся, ты столько занимался п****страданиями по мылу, купил 7900xtx чтоб уж точно никогда и ни при каких обстоятельствах от натива 4к не отказываться и вот уже играешь с xess? А чего уж не хотя...
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
Дмитрий Стрюк
20:46
Мне по кайфу, у тебя с этим какие-то проблемы?))
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
Enforsen Bsv
20:45
Красивый
ГАЗ представил в Санкт-Петербурге новую модель «Газели» и грузовик «Садко Next»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем