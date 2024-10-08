Samsung Galaxy A16 5G обещает до 6 лет обновлений по очень выгодной цене.

Samsung Galaxy A16 5G - официальная новинка от южнокорейской компании, ориентированная на начальный уровень и отличающаяся от остальных моделей каталога Samsung. Это мобильный телефон, доступной линейки Galaxy, который предлагает 6 лет обновлений.

Да, Galaxy A16 5G - это первый Galaxy A с 6-летним сроком обновления. Этот шаг удивителен, тем более когда речь идет об устройстве начального уровня, в то время как телефоны высокого класса, такие как серия Galaxy S24, обычно получают больше всего обновлений.

Да, Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra получат дополнительный год обновлений. Но удивительно, что этот Galaxy A имеет 6 лет обновлений, теперь остается только подробно рассмотреть внутренние характеристики этого нового мобильного телефона, пополнившего каталог Samsung.

Прежде всего, цена составляет €229 за единственную доступную модель со 128 ГБ памяти и 4 ГБ оперативной памяти. Время автономной работы обеспечивает аккумулятор емкостью 5 000 мАч.

Такая емкость обещает до 18 часов воспроизведения видео, а также поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Процессор, который отвечает за жизнь Galaxy A16 5G, - Exynos 1330, это чип, предназначенный для начального диапазона с достаточной мощностью для повседневной работы.

На передней панели устройства расположен 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ 2 340 x 1 080 пикселей. Компания Samsung старается не упускать этот момент, и ее бюджетные телефоны также оснащаются качественными панелями с разрешением, более чем достаточным для повседневного использования.

Фронтальная камера расположена в верхней центральной части и имеет 13-мегапиксельный сенсор. На задней панели расположены три камеры этого телефона: основная - 50-мегапиксельная, дополнительная - 5-мегапиксельная ультраширокоугольная и третья - 2-мегапиксельная макро.

Как следует из названия, он поддерживает связь 5G, а также прошел сертификацию по стандарту IP54. Это телефон начального уровня с интересными функциями и поддержкой 6 лет обновлений, хотя еще предстоит выяснить, как поведут себя новые версии с годами.



