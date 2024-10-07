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Vlad_37
Samsung Galaxy S24 FE получает первое обновление безопасности Android
Сентябрьское обновление безопасности начинает распространяться на Samsung Galaxy S24 FE в Европе, Африке и Индии с версией прошивки S721BXXS2AXI5

Не прошло и двух недель после того, как Samsung представила свой новый доступный смартфон высокого класса Galaxy S24 FE, оснащенный функциями искусственного интеллекта благодаря Galaxy AI, как корейский гигант выпустил первое обновление безопасности для этого нового доступного флагмана, которое, конечно же, включает последнее обновление за сентябрь.

Согласно недавнему сообщению специализированного СМИ SamMobile, южнокорейский бренд начал распространять сентябрьское обновление Android 2024 на Samsung Galaxy S24 FE в Европе, Африке и Индии с версией прошивки S721BXXS2AXI5.

Это первое обновление безопасности Android приносит сентябрьский патч безопасности 2024 для устройств Galaxy S24 FE в вышеупомянутых регионах мира, который устраняет в общей сложности 67 проблем, связанных с конфиденциальностью и безопасностью. Из них 44 были исправлены Google, а остальные 32 были обнаружены и устранены самой южнокорейской компанией.

Кроме того, новый патч безопасности также исправляет несколько общих ошибок, обнаруженных в пользовательском интерфейсе предыдущих версий One UI, и повышает производительность и стабильность работы нового доступного телефона Samsung высокого класса.

Если у вас есть Samsung Galaxy S24 FE и вы хотите проверить, получили ли вы уже это первое обновление безопасности, все, что вам нужно сделать, это зайти в панель настроек смартфона и перейти в раздел «Обновление ПО».

Как только оно будет доступно, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить» и позвольте One UI обновить ваше мобильное устройство последним на сегодняшний день патчем безопасности для операционной системы Android.



#обновление android #samsung galaxy s24 fe
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