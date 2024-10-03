Это позволило OneUI 7 сравниться с вариантом Apple Intelligence и превзойти его

На недавних мероприятиях, посвященных выпуску дорогостоящих телефонов, искусственный интеллект (ИИ) занимал важное место среди новых функций, и эта тенденция, похоже, сохранится еще долгое время. Samsung не отстает в этой гонке технологий - более того, она является одной из компаний-лидеров - ее пользовательский интерфейс уже может похвастаться рядом функций, основанных на искусственном интеллекте. И, согласно сообщениям, OneUI 7 может включать в себя новую опцию поиска, которая будет очень полезной.

Одной из важных новых функций, которую может привнести новый пользовательский интерфейс, разрабатываемый корейской компанией, станет функция поиска в галерее на основе искусственного интеллекта, аналогичная существующей в Apple Intelligence. Этот инструмент позволит пользователям более эффективно находить фотографии, избегая необходимости вручную пролистывать тысячи изображений и скриншотов, чтобы найти то, что им нужно. Это будет одношаговый процесс, который не только сэкономит время, но и значительно улучшит пользовательский опыт.

Эта информация сочетается с ранее известными данными о том, что приложение «Галерея» в OneUI 7 получит дополнительные оптимизации, например, домашний экран будет оптимизирован под нужды пользователя и, как всегда, благодаря использованию искусственного интеллекта.

В настоящее время Samsung уже предлагает несколько функций на основе искусственного интеллекта в интерфейсе OneUI 6.1. Среди них - инструмент Circle для поиска, функции записи и подведения итогов, а также инструменты перевода и транскрипции, которые работают даже в сторонних приложениях, таких как WhatsApp. Эти опции призваны облегчить регулярное использование телефона, сделав ранее ручные задачи более автоматическими и интеллектуальными.

Стоит отметить, что многие из этих возможностей, основанных на искусственном интеллекте, не являются уникальными для устройств Galaxy. Некоторые из них работают на базе Gemini от Google и доступны на других телефонах, например, Pixel. Например, функция Circle для поиска и генеративные инструменты для редактирования фотографий, которые также присутствуют на устройствах Google. Другие бренды, такие как Huawei и Xiaomi, также реализовали свои собственные версии этих функций. Так, недавно выпущенные Xiaomi 14T и 14T Pro также включают функцию «Круг для поиска», что доказывает жесткую конкуренцию в этой области.

Однако, судя по опыту Samsung, скорее всего, новая версия интерфейса будет представлена вместе со следующим флагманом - линейкой Galaxy S25. Если следовать предыдущим тенденциям, то запуск OneUI 7 можно ожидать в начале 2025 года, вероятно, в январе.

Кстати, помимо улучшений искусственного интеллекта, Galaxy S25, как ожидается, получат серьезный редизайн. Согласно предыдущим слухам, азиатская компания наконец-то применит в этом устройстве закругленные края, что может сделать его более удобным в руке по сравнению с предыдущими моделями, которые отличались более угловатыми углами. Такое изменение дизайна вместе с новыми функциями искусственного интеллекта может сделать эти модели одними из самых совершенных телефонов следующего года, а это именно то, что нужно, когда речь идет о конкуренции с обычными соперниками этого бренда на рынке смартфонов (такими как Xiaomi или Apple).