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Vlad_37
Представлен список телефонов Realme, которые будут обновлены до Android 15
В списке представлено большое количество моделей

Производители постепенно раскрывают информацию о том, какие телефоны получат Android 15, следующую версию операционной системы Google. На данный момент мы знаем, какие модели Samsung, телефоны OPPO и смартфоны Motorola получат эту новую версию. Теперь настала очередь телефонов Realme, которые обновятся до Android 15.

Речь идет о версии операционной системы, которая принесет множество новых функций. Например, искусственный интеллект будет определять, не было ли устройство украдено, и сразу же блокировать его. В Android 15 также появится спутниковая связь, а также другие очень интересные новые функции.

Учитывая, что Google представила Android 14 в октябре, в этом году ситуация обязательно повторится. Список моделей Realme, которые получат обновление, довольно обширен. Речь идет о моделях, подтвержденных самой компанией через ее политику обновлений, так что этот список гарантирован, хотя в него могут быть добавлены некоторые дополнительные модели.

Также отметим, что Realme выпустит обновление для своего пользовательского интерфейса Realme UI 6.0 на базе Android 15. Что мы не можем подтвердить, так это дату выхода обновления. Известно, что оно появится в октябре, но это будет поэтапное распространение, так что пользователям придется набраться терпения.

Вот список всех телефонов Realme, которые получат Relame UI 6.0 на базе Android 15.

  • Realme GT 6
  • Realme GT 6T
  • Realme GT 5
  • Realme GT 5 240W
  • Realme GT 5 Pro
  • Realme GT 3
  • Realme GT 2
  • Realme GT 2 Pro
  • Realme GT 2 Explorer Master Edition
  • Realme GT Neo 6
  • Realme GT Neo 6 SE
  • Realme GT Neo 5
  • Realme GT Neo 5 SE
  • Realme GT Neo 5 240W
  • Realme 13
  • Realme 13 4G
  • Realme 13+
  • Realme 13 Pro
  • Realme 13 Pro+
  • Realme 12
  • Realme 12 4G
  • Realme 12+
  • Realme 12x
  • Realme 12 Lite
  • Realme 12 Pro
  • Realme 12 Pro+
  • Realme 11 4G
  • Realme 11 5G
  • Realme 11x 5G
  • Realme 11 Pro
  • Realme 11 Pro+
  • Realme 10 Pro
  • Realme 10 Pro+
  • Realme P2 Pro
  • Realme P1
  • Realme P1 Pro
  • Realme V60
  • Realme Narzo 70
  • Realme Narzo 70x
  • Realme Narzo 70 Pro
  • Realme Narzo 70 Turbo
  • Realme Narzo 60
  • Realme Narzo 60x
  • Realme Narzo 60 Pro
  • Realme Narzo N65
  • Realme Narzo N63
  • Realme Narzo N61
  • Realme Note 60
  • Realme C67 4G
  • Realme C65 4G
  • Realme C65 5G
  • Realme C63 5G
  • Realme C63
  • Realme C61
#realme #android 15
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