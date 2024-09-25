В списке представлено большое количество моделей

Производители постепенно раскрывают информацию о том, какие телефоны получат Android 15, следующую версию операционной системы Google. На данный момент мы знаем, какие модели Samsung, телефоны OPPO и смартфоны Motorola получат эту новую версию. Теперь настала очередь телефонов Realme, которые обновятся до Android 15.

Речь идет о версии операционной системы, которая принесет множество новых функций. Например, искусственный интеллект будет определять, не было ли устройство украдено, и сразу же блокировать его. В Android 15 также появится спутниковая связь, а также другие очень интересные новые функции.

Учитывая, что Google представила Android 14 в октябре, в этом году ситуация обязательно повторится. Список моделей Realme, которые получат обновление, довольно обширен. Речь идет о моделях, подтвержденных самой компанией через ее политику обновлений, так что этот список гарантирован, хотя в него могут быть добавлены некоторые дополнительные модели.

Также отметим, что Realme выпустит обновление для своего пользовательского интерфейса Realme UI 6.0 на базе Android 15. Что мы не можем подтвердить, так это дату выхода обновления. Известно, что оно появится в октябре, но это будет поэтапное распространение, так что пользователям придется набраться терпения.

Вот список всех телефонов Realme, которые получат Relame UI 6.0 на базе Android 15.