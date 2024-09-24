Компания Google выпустила новую стабильную версию Android Auto, которая закладывает основу для будущих функций системы

Не прошло и двух недель с момента выхода Android Auto 12.8, а следующая версия уже вышла. Google поддерживает такой высокий темп обновлений уже два года, демонстрируя, насколько важна эта система для будущего компании в автомобильном секторе.

Android Auto 12.9 уже появляется в качестве обновления на мобильных телефонах многих пользователей, хотя, как обычно, это прогрессивный релиз, который постепенно доберется до каждого. Те, кто не желает ждать, могут выбрать загрузку apk-файла с таких страниц, как APKMirror.

Как обычно, Google не сообщила, какие изменения принесет новая версия. Хорошая новость заключается в том, что это обновление кажется более полноценным, поскольку оно закладывает основу для включения новых функций.

Например, в Android Auto 12.9 можно настроить Google Maps так, чтобы приложение показывало зарядные устройства Tesla во время поездки, если автомобиль совместим с их системой зарядки. Недавно несколько производителей обеспечили совместимость с зарядными устройствами Tesla при условии использования адаптера NACS. Хотя в Android Auto уже можно было найти зарядные устройства для электромобилей с помощью Google Maps, зарядные устройства Tesla не появлялись для автомобилей других марок.

Еще одна функция, которую оценят пользователи Google Maps, - небольшое, но долгожданное изменение в интерфейсе, указывающее, по какой полосе пользователи должны ехать, чтобы продолжить свой маршрут. На многополосных дорогах можно легко пропустить нужный съезд, даже если следить за ним. Часто бывает непонятно, какие полосы разделяются и в каком направлении.

Google Maps на Android Auto уже умели указывать, по какой полосе ехать, но интерфейс был трудноразличим. С последним обновлением полосы дороги, по которой мы движемся, появляются в левом верхнем углу, где наша полоса будет выделена вместе с указанием маршрута, что облегчает восприятие.