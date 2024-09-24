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Vlad_37
Telegram начинает удалять ссылки на крупнейшую библиотеку Z-Library
Один из самых популярных каналов загрузки файлов в Telegram постепенно удаляется платформой

После ареста во Франции генерального директора Павла Дурова в Telegram грядут исторические перемены. На 180 градусов изменились многие принципы, которые отличали его от других приложений для обмена сообщениями и делали более привлекательным для многих пользователей, например, приверженность конфиденциальности или свобода использования приложения по своему усмотрению. 

На этой неделе у конкурента WhatsApp наступили «времена до и после». Telegram подтвердил, что будет передавать личные данные пользователей полиции при наличии судебного ордера. Среди информации, которую смогут получить правоохранительные органы, - IP-адрес и номер телефона, которые могут быть использованы для идентификации и отслеживания пользователей приложения.

Это самое важное изменение в истории Telegram, но не единственное. Все указывает на то, что приложение также ужесточило свою политику в отношении пиратства, хотя официально ничего не изменилось. Как сообщает TorrentFreak и подтверждает EL ESPAÑOL - El Androide Libre, сообщения, размещенные одним из самых популярных каналов Telegram, Z-Library, удаляются одно за другим.

В частности, речь идет о сообщениях со ссылками на страницу для скачивания книг разного формата. В этом случае вместо оригинального сообщения появляется предупреждение: «Это сообщение не может быть отображено на вашем устройстве из-за нарушения авторских прав».

Имея более полумиллиона подписчиков, Z-Library является одной из самых популярных пиратских платформ благодаря простоте использования и использованию одной из самых полезных функций Telegram - созданию ботов. Бот Z-Library способен отправлять пользователям уведомления со ссылками на сайт для скачивания, чтобы они всегда были в курсе возможных изменений.

Это важно, потому что Z-Library, как и другие сайты для скачивания, постоянно находится в бегах от требований правообладателей. Используя DMCA-запросы, владельцы могут потребовать от сервисов прекратить размещение пиратского контента; это вынуждает сообщества, подобные Z-Library, постоянно менять домены, меняя адрес каждые несколько недель или даже дней. По этой причине многие пиратские сайты создают бота в Telegram, который постоянно сообщает актуальный адрес сайта.

Хотя Telegram, как и все компании, принимает запросы DMCA, его приверженность борьбе с пиратством всегда была под вопросом. Хотя это может быть просто совпадением, но массовое удаление сообщений происходит одновременно с изменением политики Telegram, позволяющей делиться пользовательскими данными.

#telegram #нововведения
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Аналитик Хаминский: Обновлённый Telegram может начать подгружать допмодули для сбора данных
О незаконном контенте в Telegram теперь можно сообщать с помощью нового бота
Telegram подчиняется требованиям и будет делиться данными пользователей с правительствами
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