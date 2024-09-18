Google Контакты меняет оформление окна создания контактов

Google планирует обновить дизайн своих приложений. Компания из Маунтин-Вью только что внесла значительные изменения в приложение «Контакты». Теперь при добавлении нового человека интерфейс, с которым столкнутся пользователи, будет совершенно другим. Изменения, которые внесла Google, отвечают потребности в эстетике, адаптированной к канонам, навязанным самой компанией.

Хотя многие пользователи ожидали, что изменения будут комплексными и приложение «Контакты» получит новый дизайн, изменился только раздел создания контактов. Это изменение положило конец разделу, который не получал обновления дизайна уже несколько версий, но давайте посмотрим, что нового появилось в дизайне приложения «Контакты» от Google.

Информация об этом изменении в интерфейсе появилась благодаря публикации на Reddit, где были опубликованы изображения, демонстрирующие это изменение в дизайне приложения. Кроме того, удалось выяснить, в какой версии Google Contacts появился новый дизайн.

Для того чтобы изменение дизайна вступило в силу, необходима версия Google Contacts 4.40.48. Эта версия гарантирует, что изменения будут активны в приложении, хотя она не единственная, так как начиная с версии 4.39.53 новый дизайн также можно найти.





В целом изменение дизайна обеспечивает большее единообразие этого раздела. Хотя прямоугольный дизайн таких разделов, как имя, фамилия, компания и номер телефона, сохранился, остальные заполняемые разделы теперь имеют округлый дизайн, более характерный для Android 14.

Кроме того, вся эстетика стала намного чище и содержит меньше элементов, которые могут отвлекать пользователя при добавлении контакта. Ожидается, что этот дизайн получат все те, у кого установлена последняя версия приложения, хотя нам придется запастись терпением, поскольку все указывает на то, что это будет обновление через сервер.