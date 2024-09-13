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Vlad_37
Samsung выпустила сентябрьское обновление для смартфонов серий Galaxy S21 и Galaxy S20 FE
Сентябрьское обновление безопасности уже доступно для Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra в Европе и Samsung Galaxy S20 FE и Galaxy S20 FE 5G в Центральной Америке и США

Samsung продолжает распространять последнее сентябрьское обновление безопасности Android на лучшие телефоны среднего и высшего класса в своем каталоге, как самые новые, так и те, которые уже несколько лет находятся на рынке. Хорошим доказательством этого является то, что южнокорейская компания недавно запустила сентябрьское обновление Android на своих флагманах 2021 года, серии Galaxy S21, и на двух вариантах Galaxy S20 FE.

Как сообщается на сайте SamMobile, Samsung начала выпуск сентябрьского обновления Android 2024 для Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra в Евросоюзе с версией прошивки G99xBXXSCGXH7 и для Galaxy S20 FE в нескольких странах Центральной Америки и Galaxy S20 FE 5G в США с номерами сборки G780GXXSCEXI1 и G781USQSIHXH2, соответственно.

В этих случаях новое обновление включает сентябрьский патч безопасности 2024, который устраняет в общей сложности 67 проблем, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, из которых 44 были исправлены Google, а остальные 23 - корейским производителем.

Кроме того, новое обновление безопасности повышает производительность и стабильность работы этих телефонов и исправляет несколько общих ошибок пользовательского интерфейса, которые были обнаружены в предыдущих версиях One UI.

Если у вас есть один из этих 5 телефонов Samsung Galaxy и вы хотите проверить не появилось ли обновление в вашем регионе, просто откройте приложение «Настройки» на вашем смартфоне и перейдите в раздел «Обновление ПО».

Если обновление доступно, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить» и позвольте One UI обновить ваше устройство последним патчем безопасности для Android.

#обновление #samsung galaxy
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