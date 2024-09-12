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Vlad_37
Samsung выпускает Galaxy M05 — смартфон с высокой автономностью и сбалансированной начинкой
У этого смартфона большой экран, неплохие характеристики и низкая цена

Компания Samsung только что анонсировала новый телефон Galaxy M05 - модель, которая входит в линейку полнофункциональных, но доступных телефонов корейской фирмы. Таким образом, мы говорим о смартфоне, который должен понравиться тем пользователям, которые ищут устройство по доступной цене, и который, к тому же, не лишен конкурентоспособных характеристик в сегменте смартфонов среднего класса.

Galaxy M05 оснащен 6,7-дюймовой панелью с разрешением HD+ (1 600 x 720 пикселей), которая обеспечивает хорошее качество изображения. Частота обновления 60 Гц ограничена по сравнению с другими моделями на рынке, но все же достаточна для большинства повседневных действий. Примечательной особенностью является 8-Мп фронтальная камера, расположенная в каплевидном вырезе в верхней части экрана. Такой дизайн позволяет максимально увеличить площадь экрана, сохраняя при этом современный вид.

Кроме того, устройство имеет размеры 168,8 x 78,2 x 8,8 мм и весит 195 граммов, что делает его относительно компактным и удобным в использовании. Таким образом, это хорошее универсальное устройство для повседневного использования.

Что касается фотосъемки, то смартфон оснащен 50-Мп основной камерой с диафрагмой F:1.8. Она обещает делать снимки вполне приемлемого качества. Этот элемент сопровождается 2-Мп датчиком глубины с диафрагмой F:2.4, что позволяет добиться интересного скачка в качестве при съемке портретов. Что касается фронтальной камеры, то 8-Мп сенсор, о котором мы говорили ранее, имеет апертуру F:2.0, чего более чем достаточно для видеозвонков и селфи в хороших условиях освещения.

В качестве процессора корейская компания выбрала восьмиядерный чип MediaTek Helio G85, изготовленный по 12-нанометровому техпроцессу. Эта SoC включает два ядра Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц, обеспечивая достойную производительность для большинства повседневных приложений и задач. В качестве графического процессора используется Mali-G52, способный достаточно хорошо справляться с легкими играми и графически требовательными приложениями.

Телефон оснащен 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, а значит, у вас не возникнет проблем с многозадачностью. Что касается хранения данных, то он предлагает 64 гигабайта встроенной памяти eMMC 5.1, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Время работы от аккумулятора - это то, в чем данная модель преуспела больше всего, ведь в телефоне установлен компонент емкостью 5 000 мАч. Такая емкость позволяет телефону работать весь день при умеренном использовании, а самые аккуратные пользователи могут продлить работу батареи до двух дней. Кроме того, устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, хотя важно отметить, что зарядное устройство в коробку не входит.

Samsung Galaxy M05 оснащен сканером отпечатков пальцев на боковой стороне устройства, что обеспечивает быструю и удобную разблокировку. Он также оснащен 3,5-миллиметровым аудиоразъемом, двухдиапазонным WiFi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.3 и портом USB Type-C.

Эта модель поставляется с ОС Android 14 с оболочкой One UI Core 6.0 от Samsung. Важно отметить, что производитель пообещал два обновления операционной системы и четыре года обновлений безопасности. Это гарантирует, что устройство будет оставаться актуальным и защищенным в течение значительного периода времени.

Samsung Galaxy M05 представлен в единственном экземпляре по цене 7 999 рупий (около 8 700 рублей) в Индии. Он доступен в мятно-зеленом цвете и, как ожидается, будет представлен в других регионах, помимо вышеупомянутой азиатской страны.

#samsung #galaxy m05
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