Microsoft может быть довольна тем, что сделала Windows 11 самой распространенной и тем самым впервые обошла Windows 10 в Steam

Если с ПК Copilot+ компания Microsoft предпринимает важные шаги, чтобы получить некоторые специфические функции для игр, то теперь она с радостью может сделать Windows 11 самой популярной операционной системой и обойти Windows 10 по количеству пользователей в Steam впервые с момента ее запуска в 2021 году.

Steam является эталоном компьютерных игр, и по его показателям можно судить о том, пользуется ли новая игра большой популярностью, а также это огромная платформа для тысяч игр и бета-версий.

Самое любопытное в Windows 10 то, что она остается на вершине популярности на протяжении многих лет, тем более когда Microsoft хочет прекратить ее поддержку в октябре 2025 года. И теперь, когда количество пользователей, использующих Windows 11, увеличилось, и она обошла Windows 10 в Steam, у американской компании будет достаточно оснований, чтобы сосредоточиться на этой дате.

Согласно августовским данным Steam, использование Windows 11 составляет 49 процентов, что более чем на три процента выше июньского показателя в 46 процентов. Теперь самое интересное: использование Windows 10 снизилось примерно на 3 процента до 47 процентов, в то время как у macOS и Linux аналогичные показатели за август.

Использование Windows 11 продолжает расти с прошлого года. В июле 2023 года доля Windows 11 на рынке составляла около 23%, а за последний месяц она выросла до 32%, согласно данным StatCounter.

Windows 11 пришлось нелегко, и если Windows 10 удалось достичь показателя в 400 миллионов активных пользователей за один год, то Windows 11 потребовалось два года, чтобы достичь такого же показателя. Причиной тому стали аппаратные требования, необходимые для установки Windows 11, виновником которых стал чип безопасности TMP.

Из-за этого требования миллионы пользователей Windows 10 не смогли обновить свои компьютеры до Windows 11, в отличие от Windows 10, которая была бесплатным обновлением для всех, кто имел официальную лицензию на Windows 7 и Windows 8, что и позволило ей достичь невероятного рекорда в 400 миллионов устройств за один год, согласно The Verge.