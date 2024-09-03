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Vlad_37
Android Auto получит Gemini - Google распространяет искусственный интеллект на все свои продукты
Gemini Live станет частью Android Auto, так как Google хочет, чтобы во все ее продукты и приложения был интегрирован искусственный интеллект

Google заявляет, что Gemini будет интегрирована в большинство ее сервисов и продуктов. Что это значит? То, что Gemini появится в Android Auto, как это уже произошло с Gmail. Ставка компании из Маунтин-Вью очевидна: ИИ - это будущее. Использование его потенциала - сложная задача, но, похоже, у них все под контролем.

Однако Google не делала официального заявления об интеграции Gemini в Android Auto. Новость стала известна благодаря анализу 9To5Google последней версии Android Auto. То, что обнаружило американское СМИ, развеивает все сомнения относительно планов Google.

Gemini Live - это версия, которая будет интегрирована в Android Auto. Эта разговорная версия Gemini позволит пользователям взаимодействовать с Android Auto с помощью голоса, избавляя их от необходимости физически активировать ИИ-ассистента.

Главным преимуществом Gemini Live в Android Auto станет то, что управление автомобилем и доступ к центру управления станут намного проще и умнее. Это означает, что больше задач можно будет выполнять с водительского места, не отвлекаясь от дороги.

Хотя такая интеграция уже найдена, она еще не активирована, и придется подождать, пока Google сделает официальное заявление. Это не единственное, над чем Google работает для Android Auto. Несколько недель назад стало известно, что Android Auto также позволит управлять автомобильным радио.

Google работает над этой функцией, и стало известно, что 12.8 бета-версия Android Auto содержит строки кода, которые относятся к управлению автомобильным радио. Но это еще не все, также были обнаружены новые иконки.

Эти значки относятся к радио, что делает интеграцию этой функции в Android Auto значительной. Несмотря на все это, получить доступ к настройкам радио не удалось, и значки также не активны в интерфейсе Android Auto.

Нам придется подождать, пока Google сделает шаг выпустив Gemini Live и доступ к управлению радио в Android Auto. Очевидно, что Google хочет сделать все свои продукты и приложения интегрированными с искусственным интеллектом, и для достижения этой цели они делают ставку на Gemini.

#google #gemini #android auto
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