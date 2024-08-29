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Vlad_37
Сразу несколько смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и POCO перестали получать обновления
У шести мобильных телефонов и планшетов Xiaomi скоро закончатся обновления системы и безопасности

Китайский производитель Xiaomi только что обновил список EOL, в котором указаны смартфоны и планшеты, которые больше не будут получать обновления от бренда, включив в него шесть новых устройств, которые перестанут поддерживаться со следующего месяца.

Компания Xiaomi 27 августа 2024 года обновила сайт своего центра безопасности под названием Xiaomi Security Center, добавив в него 6 мобильных телефонов и планшетов, срок эксплуатации которых подошел к концу, поскольку все они появились на рынке три года назад.

Ниже перечислены эти шесть устройств::

  • Xiaomi Mi MIX 4
  • Redmi K40
  • POCO F3
  • POCO F3 GT
  • Xiaomi Pad 5
  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G

В этом списке можно найти устройства, которые были очень успешны в продажах, такие как POCO F3 или Xiaomi Pad 5, но появление новых телефонов и планшетов в обширном каталоге Xiaomi означает, что старые модели больше не получают обновлений и не поддерживаются китайским производителем.

Если у вас есть один из этих телефонов или планшетов Xiaomi, и вы хотите продолжать получать обновления безопасности, вы можете сделать две вещи: либо установить один из многочисленных кастомных ROM, которые обновляются с помощью последних патчей безопасности Android, либо купить одно из последних устройств китайской компании, таких как POCO F6 и POCO F6 Pro или Xiaomi Pad 6, поскольку они гарантируют вам еще как минимум 3 года обновлений операционной системы и безопасности.

#xiaomi #redmi #poco
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