Китайский производитель Xiaomi только что обновил список EOL, в котором указаны смартфоны и планшеты, которые больше не будут получать обновления от бренда, включив в него шесть новых устройств, которые перестанут поддерживаться со следующего месяца.
Компания Xiaomi 27 августа 2024 года обновила сайт своего центра безопасности под названием Xiaomi Security Center, добавив в него 6 мобильных телефонов и планшетов, срок эксплуатации которых подошел к концу, поскольку все они появились на рынке три года назад.
Ниже перечислены эти шесть устройств::
- Xiaomi Mi MIX 4
- Redmi K40
- POCO F3
- POCO F3 GT
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
В этом списке можно найти устройства, которые были очень успешны в продажах, такие как POCO F3 или Xiaomi Pad 5, но появление новых телефонов и планшетов в обширном каталоге Xiaomi означает, что старые модели больше не получают обновлений и не поддерживаются китайским производителем.
Если у вас есть один из этих телефонов или планшетов Xiaomi, и вы хотите продолжать получать обновления безопасности, вы можете сделать две вещи: либо установить один из многочисленных кастомных ROM, которые обновляются с помощью последних патчей безопасности Android, либо купить одно из последних устройств китайской компании, таких как POCO F6 и POCO F6 Pro или Xiaomi Pad 6, поскольку они гарантируют вам еще как минимум 3 года обновлений операционной системы и безопасности.