Стало известно какие смартфоны будут обновлены до HyperOS 2.0

Компания Xiaomi готовится к выпуску своего обновления HyperOS 2.0. Эта разработка, пришедшая на смену MIUI, должна стать альтернативой, которое предоставит пользователям больше возможностей для настройки своих устройств, а также обеспечит большую плавность работы благодаря использованию Android 15.

HyperOS 2.0 - это новая прошивка, которую Xiaomi разработала для оптимизации пользовательского опыта и которая уже близка к тому, чтобы стать реальностью для большого количества устройств азиатского бренда. Эта версия отличается обновленным визуальным дизайном, оптимизированной производительностью и новыми расширенными функциональными возможностями, которые изменят взаимодействие с мобильными устройствами.

Xiaomi официально объявила, что HyperOS 2.0 будет доступна в последнем квартале этого года. Хотя эта дата может быть изменена, как это обычно бывает в мире технологий, многие с нетерпением ждут новшеств, которые принесет эта новая разработка.

Компания Xiaomi опубликовала предварительный список устройств, совместимых с HyperOS 2.0, включая несколько своих последних моделей. Если на вашем устройстве установлена операционная система Android 15, то оно, несомненно, является одним из кандидатов на получение обновления.

Важно отметить, что этот список еще не окончательный и может расшириться в будущем. Если вашему устройству менее двух лет, вполне возможно, что оно также получит новую версию пользовательского интерфейса, даже если его не окажется в первоначальном списке.

Модели Xiaomi

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro/Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11 LE/Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi 12S

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Redmi Pad

Xiaomi 12T

Xiaomi 13 Lite/Xiaomi Civi 2

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi MIX FLIP

Xiaomi MIX FOLD 4

Xiaomi 14 CIVI/Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Модели Redmi

Redmi K50 Gaming

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi Note 12 Pro/Redmi Note 12 Pro+/Redmi Note 12 Explorer

Redmi Note 12R Pro/Redmi Note 12

Redmi 11 Prime

Redmi K50i/Redmi K50i Pro/Redmi Note 11T Pro/Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi 12C

Redmi K60E

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi 11 Prime 5G/Redmi 10 5G/Redmi 10 Prime+ 5G/Redmi Note 11E

Redmi Note 11R

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13R Pro/Redmi Note 13 5G

Redmi K70 Pro

Redmi K70E

Redmi K70

Redmi 13R/Redmi 13C 5G

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi 12 5G/Redmi Note 12R

Redmi 12

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Turbo 3

Redmi 13 5G/Redmi Note 13R

Redmi 13

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Модели POCO

POCO F4 GT

POCO F4 Pro

POCO M5

POCO X4 GT Pro/POCO X4 GT

POCO X5 Pro 5G

POCO C55

POCO F5 Pro

POCO X5 5G

POCO M4 5G

POCO F5 5G

POCO X6 5G

POCO X6 Neo

POCO X6 Pro

POCO F6 Pro

POCO M6 Pro

POCO M6 Pro 4G

POCO F6

POCO M6 Plus 5G

POCO M6

POCO Pad

Появление HyperOS 2.0 - отличная новость для пользователей смартфонов азиатской компании, ведь новая версия улучшит дизайн и производительность, а также позволит пользователям получить доступ к новейшим функциям Android 15. Кроме того, политика обновления Xiaomi гарантирует поддержку устройств в течение нескольких лет, позволяя пользователям наслаждаться новыми функциями и улучшениями безопасности без необходимости постоянно переходить на новое устройство.