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Vlad_37
Xiaomi опубликовала официальный список телефонов, которые получат HyperOS 2.0
Стало известно какие смартфоны будут обновлены до HyperOS 2.0

Компания Xiaomi готовится к выпуску своего обновления HyperOS 2.0. Эта разработка, пришедшая на смену MIUI, должна стать альтернативой, которое предоставит пользователям больше возможностей для настройки своих устройств, а также обеспечит большую плавность работы благодаря использованию Android 15.

HyperOS 2.0 - это новая прошивка, которую Xiaomi разработала для оптимизации пользовательского опыта и которая уже близка к тому, чтобы стать реальностью для большого количества устройств азиатского бренда. Эта версия отличается обновленным визуальным дизайном, оптимизированной производительностью и новыми расширенными функциональными возможностями, которые изменят взаимодействие с мобильными устройствами.

Xiaomi официально объявила, что HyperOS 2.0 будет доступна в последнем квартале этого года. Хотя эта дата может быть изменена, как это обычно бывает в мире технологий, многие с нетерпением ждут новшеств, которые принесет эта новая разработка.

Компания Xiaomi опубликовала предварительный список устройств, совместимых с HyperOS 2.0, включая несколько своих последних моделей. Если на вашем устройстве установлена операционная система Android 15, то оно, несомненно, является одним из кандидатов на получение обновления.

Важно отметить, что этот список еще не окончательный и может расшириться в будущем. Если вашему устройству менее двух лет, вполне возможно, что оно также получит новую версию пользовательского интерфейса, даже если его не окажется в первоначальном списке.

Модели Xiaomi

  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 11 Pro/Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi Mi 11 LE/Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi MIX FOLD 2
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi Civi 1S
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
  • Xiaomi Redmi Pad
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 13 Lite/Xiaomi Civi 2
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi Pad 6
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Xiaomi Mix Fold 3
  • Xiaomi MIX FLIP
  • Xiaomi MIX FOLD 4
  • Xiaomi 14 CIVI/Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Модели Redmi

  • Redmi K50 Gaming
  • Redmi K50
  • Redmi K50 Pro 
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi Note 12 Pro/Redmi Note 12 Pro+/Redmi Note 12 Explorer
  • Redmi Note 12R Pro/Redmi Note 12
  • Redmi 11 Prime
  • Redmi K50i/Redmi K50i Pro/Redmi Note 11T Pro/Redmi Note 11T Pro+
  • Redmi Note 12 Pro Speed Edition
  • Redmi 12C
  • Redmi K60E
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60
  • Redmi Note 12 NFC 4G
  • Redmi 11 Prime 5G/Redmi 10 5G/Redmi 10 Prime+ 5G/Redmi Note 11E
  • Redmi Note 11R
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 Pro+ 
  • Redmi Note 13R Pro/Redmi Note 13 5G
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70E
  • Redmi K70
  • Redmi 13R/Redmi 13C 5G 
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Note 13 4G NFC
  • Redmi 12 5G/Redmi Note 12R
  • Redmi 12
  • Redmi Note 13 Pro 4G
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi 13 5G/Redmi Note 13R
  • Redmi 13
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro

Модели POCO

  • POCO F4 GT
  • POCO F4 Pro
  • POCO M5
  • POCO X4 GT Pro/POCO X4 GT
  • POCO X5 Pro 5G
  • POCO C55
  • POCO F5 Pro
  • POCO X5 5G
  • POCO M4 5G
  • POCO F5 5G
  • POCO X6 5G
  • POCO X6 Neo
  • POCO X6 Pro
  • POCO F6 Pro
  • POCO M6 Pro
  • POCO M6 Pro 4G
  • POCO F6
  • POCO M6 Plus 5G
  • POCO M6
  • POCO Pad

Появление HyperOS 2.0 - отличная новость для пользователей смартфонов азиатской компании, ведь новая версия улучшит дизайн и производительность, а также позволит пользователям получить доступ к новейшим функциям Android 15. Кроме того, политика обновления Xiaomi гарантирует поддержку устройств в течение нескольких лет, позволяя пользователям наслаждаться новыми функциями и улучшениями безопасности без необходимости постоянно переходить на новое устройство.

#обновление #hyperos 2.0
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