Если у вас есть компьютер с процессором AMD на Windows 11, вы можете сделать его быстрее

Если вы подумываете о смене компьютера, то наверняка ищете новый процессор, который лучше подходит для ваших нужд, особенно если вы хотите запускать игры. Но вам лучше прочитать эту новость до того, как вы сделаете эту инвестицию, потому что она может вам не понадобиться, если у вас уже есть относительно современный процессор AMD.

С сегодняшнего дня пользователи Windows 11 могут установить обновление, которое улучшает производительность процессоров AMD, и что самое приятное, за это улучшение не нужно платить ни одного рубля.

Все началось, когда были опубликованы первые тесты нового поколения процессоров Ryzen, ожидания были заоблачными: AMD обещала, что новые модели будут на 16 % быстрее предыдущего поколения, а Ryzen 9950X станет самым мощным новым процессором в мире. Обещания не оправдались, когда были опубликованы первые независимые бенчмарки и выяснилось, что улучшения были минимальными, а порой новые процессоры были даже хуже предыдущих.

Проведя расследование, AMD обнаружила, что виновата Windows 11, а именно менеджер потоков, которое предвосхищает предстоящие задачи, чтобы оптимальным образом направить их на каждое ядро процессора. Другими словами, Windows 11 не использовала преимущества ядер процессоров AMD, как, например, процессоров Intel.

Изначально исправление этой проблемы должно было быть реализовано в следующем крупном обновлении Windows 11, 24H2, но, к счастью, было принято решение перенести выпуск этого патча на более ранний срок и выпустить его непосредственно для всех пользователей последней версии Windows 11, 23H2.

Тесты с новым патчем не врут: прирост производительности значительный. С обновленной системой Hardware Unboxed наблюдал прирост до 35 % в некоторых играх, а это значит, что новые процессоры не только выполняют обещания AMD, но в некоторых случаях даже превосходят их.

Но самая приятная новость заключается в том, что старые процессоры AMD также получают выгоду от этих улучшений: тесты с процессорами Ryzen 7000 показали прирост до 11 % в некоторых играх. Поговаривают, что теоретически от патча могут выиграть и некоторые процессоры Intel, хотя это еще не было проверено.