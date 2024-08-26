Функция искусственного интеллекта «Circle to Search» появится в Samsung Galaxy S21 FE 54G в Европе и США с августовским обновлением Android

Samsung пообещала, что как можно скорее обновит многие телефоны в своем каталоге, как среднего класса, так и те, которые уже давно присутствуют на рынке, функциями искусственного интеллекта, которые дебютировали в Galaxy S24.

Как сообщает SamMobile, южнокорейский бренд начал выпуск августовского обновления Android 2024 для Samsung Galaxy S21 FE 5G в Европе с прошивками G990BXXU9GXH2 или G990B2XXU8GXH2, а также для заблокированного и разблокированного оператором вариантов в США с номерами сборок G990USQUCGXGXG8 и G990U1UEUCGXG7, соответственно.

В обоих случаях новое обновление безопасности приносит в Samsung Galaxy S21 FE функцию искусственного интеллекта «Circle to Search» - инструмент расширенного поиска, разработанный Google, который позволяет находить релевантную информацию обо всем, что вы видите на экране, просто обведя объект.

Разумеется, новая прошивка также включает августовский патч безопасности 2024, который устраняет в общей сложности 50 уязвимостей, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, решает ряд общих ошибок пользовательского интерфейса и улучшает стабильность и производительность устройства.

Samsung Galaxy S21 FE 5G вышел на рынок в начале 2022 года с Android 12, позже в том же году он получил Android 13, еще через год был обновлен до Android 14 с One UI 6 и, как ожидается, получит обновление до One UI 7 с Android 15 до конца 2024 года.

Если у вас Samsung Galaxy S21 FE 5G, и вы хотите применить это новое обновление безопасности, чтобы начать пользоваться функцией «Circle to Search», все, что вам нужно сделать, это зайти в меню «Настройки» на вашем смартфоне, перейти в раздел «Обновление ПО» и нажать на кнопку «Загрузить и установить».