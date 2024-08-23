У футбольного клуба «Барселона» появился новый спонсор: HMD выходит на поле с официальным смартфоном Skyline

Компания HMD, ответственная за производство устройств Nokia, по сообщениям, стала новым спонсором футбольного клуба «Барселона». В отсутствие официального подтверждения Mundo Deportivo сообщает об этом шаге футбольного клуба и технологической компании. Это стратегическое соглашение представляет собой важный шаг для HMD в ее стремлении укрепить свои позиции на таком конкурентном рынке, как сектор мобильных телефонов.

Партнерство между HMD и ФК «Барселона» стало возможным после разрыва отношений с OPPO. Футбольный клуб завершил свое сотрудничество с азиатским производителем в июне 2022 года, и потребовалось два года, чтобы найти нового спонсора для различных команд: мужской, женской и баскетбольной. Более того, похоже, что HMD Skyline станет представительным устройством этого нового сотрудничества.

Выбранное устройство было представлено в начале этого года и считается одним из самых простых в ремонте смартфонов на рынке. HMD Skyline можно рассматривать как духовного наследника серии Nokia Lumia, хотя внутри у него стоит Android и ряд новейших функций.





С эстетической точки зрения он, возможно, не для всех, это телефон с 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ или 2 400 x 1 080 пикселей, который может похвастаться частотой обновления 144 Гц, и все это на панели pOLED с соотношением сторон 20:9 вместе с защитой Gorilla Glass 3.

Внутри находится Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 в сопровождении 12 ГБ оперативной памяти и накопителя объемом до 256 ГБ с возможностью расширения с помощью карты microSD до 512 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4 600 мАч, совместимый с быстрой зарядкой 33 Вт и беспроводной зарядкой 15 Вт.

Все эти технические характеристики управляются ОС Android 14, хотя ожидается, что после запуска новой версии мобильной операционной системы Google она будет обновлена до Android 15. Разумеется, HMD Skyline будет иметь всего два года обновлений, что значительно сократит срок его службы.

Остается только ждать, как это партнерство повлияет на интерес к HMD Skyline со стороны болельщиков футбольного клуба «Барселона». Стоимость устройства начинается от 499,90 евро и доходит до 599,90 евро в зависимости от выбранной версии — 8 и 128 Гб или 12 и 512 Гб соответственно.