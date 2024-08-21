Стоунхендж - один из самых знаковых и культовых сооружений в мире, но он всегда был окутан дымкой любопытства и сомнений

Стоунхендж, загадочный доисторический памятник, расположенный в Англии, продолжает раскрывать свои тайны, хотя и медленно, поскольку мы уже несколько десятилетий строим догадки о его назначении, форме конструкции и других незначительных вопросах. Однако, похоже, теперь исследование установило, каково может быть происхождение одного из самых загадочных камней, найденных в тысячелетнем сооружении.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, раскрыло происхождение одного из самых загадочных природных объектов - Алтарного камня. Вопреки тому, что считалось уже около века, камень родом не из Уэльса, а с северо-востока Шотландии. Это означает, что для того, чтобы добраться до равнины, на которой расположено это древнее произведение, нужно было проделать путь длиной не менее 700 километров.

Алтарный камень отличается от других камней в Стоунхендже размером и составом. Геологи из исследовательской группы Chromlech использовали рентгенофлуоресцентный анализ, чтобы понять состав камня и попытаться выяснить, откуда он мог взяться. Высокое содержание бария подсказало им, что они находятся на верном пути. Кроме того, используя метод датировки минералов, они создали своего рода отпечаток возраста, который определил его происхождение в Оркадском бассейне на северо-востоке Шотландии.

Среди ценного, что может дать нам это открытие, - опровержение предыдущих теорий. Однако оно также очень важно, поскольку позволяет установить новый рекорд для Стоунхенджа: самый длинный путь для любого камня, использовавшегося в эпоху неолита. Это позволяет нам лучше понять сообщества этой человеческой эпохи, предшествовавшей тому, что мы знаем как историю, и созданию более стабильных групп на этой территории.

Исследования Алтарного камня продолжаются, с целью найти еще более точный источник его происхождения, хотя на данный момент он достаточно точен, определенная точка неизвестна, и исследователи считают, что смогут достичь этого, если продолжат проводить химические анализы. Даже те памятники, которые были тщательно изучены, могут таить в себе не один сюрприз. Так уже неоднократно случалось с открытиями, связанными с пирамидами.

Это открытие не только меняет наше представление о Стоунхендже, но и поднимает новые вопросы о торговых сетях, транспортных навыках и культурных связях в неолитической Британии, в то время, когда технологическое развитие острова не было особенно высоким. Не стоит забывать, что в других частях света, таких как Китай и Месопотамия, в этот период уже строились первые великие города.