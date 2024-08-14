Компания Xiaomi делает промежуточный шаг, выпуская патч, который подготовит ее устройства среднего и высокого класса к обновлению до HyperOS 2.0 к концу года

Только вчера мы говорили о том, что HyperOS 2.0 вот-вот появится, но сначала Xiaomi собирается сделать небольшой промежуточный шаг.

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Вторая итерация этого пользовательского интерфейса, который заменяет MIUI на телефонах Xiaomi, получит множество новых функций, например, обнаружение скрытых камер в непосредственной близости от пользователя.

Тем не менее, китайский производитель только что анонсировал обновление HyperOS, которое послужит мостом к HyperOS 2.0 в конце года, с новыми возможностями по улучшению плавности системы и оптимизации прошивки (похоже, что на данный момент реклама в устройствах останется).

С сегодняшнего дня эти модели получают новый патч:

Xiaomi 14, XIaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Pro Titanium Edition, Xiaomi 14 Ultra

Redmi K70, Redmi K70E, Redmi K70 Pro

Redmi K60 Ultra

В течение августа обновление получат следующие модели:

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi MIX FOld 3

Redmi Turbo 3 (POCO F6)

В сентябре настанет очередь этих устройств:

Xiaomi CIVI 4 Pro

Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K60E

Напомним, что серии Redmi K и CIVI не продаются в Европе (как и серия Xiaomi 14 Pro), а Redmi Turbo 3 называется POCO F6. Кроме того, некоторые новинки, которые можно будет увидеть в Китае, вряд ли попадут на глобальный рынок.

Стоит также отметить, что обновление нацелено на модели среднего и высокого ценового диапазона, которые находятся на рынке менее двух лет. Неизвестно, что произойдет с остальными моделями, которые все еще поддерживаются Xiaomi, но, скорее всего, этот промежуточный этап будет пропущен, и они сразу перейдут на HyperOS 2.0.