Xiaomi запустит HyperOS 2.0 через несколько недель, список телефонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат это обновление, весьма внушителе. Но до сих пор все новые функции, которые появятся с этим обновлением, были совершенно неизвестны. Однако информационные утечки не заставили себя ждать.
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Согласно утечкам, ожидается, что HyperOS 2.0 исправит ошибки в текущей версии. Также говорилось об улучшении общей производительности, хотя это может произойти в течение следующих нескольких месяцев с соответствующими патчами, которые будут выпущены для исправления всех ошибок, возникающих в этой версии.
Если говорить более конкретно, изменения будут следующие:
- Новые обои
- Улучшенный анимационный движок для более плавной анимации
- Переработанный интерфейс камеры
- HyperMind 2.0 для переключения между режимами работы аккумулятора
- Группировка уведомлений из одного источника
- Переработанный дизайн центра управления
- Пользовательские сообщения в режиме "Всегда на дисплее"
- Сканирование для поиска скрытых камер
Список, возможно, не включает в себя огромное количество новых функций, но до выхода HyperOS 2.0 остается совсем немного времени, что говорит о том, что в ближайшие несколько недель информационные утечки должны пойти более бурным потоком.