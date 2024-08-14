Xiaomi очень скоро запустит HyperOS 2.0

Xiaomi запустит HyperOS 2.0 через несколько недель, список телефонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат это обновление, весьма внушителе. Но до сих пор все новые функции, которые появятся с этим обновлением, были совершенно неизвестны. Однако информационные утечки не заставили себя ждать.

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Согласно утечкам, ожидается, что HyperOS 2.0 исправит ошибки в текущей версии. Также говорилось об улучшении общей производительности, хотя это может произойти в течение следующих нескольких месяцев с соответствующими патчами, которые будут выпущены для исправления всех ошибок, возникающих в этой версии.

Если говорить более конкретно, изменения будут следующие:

Новые обои

Улучшенный анимационный движок для более плавной анимации

Переработанный интерфейс камеры

HyperMind 2.0 для переключения между режимами работы аккумулятора

Группировка уведомлений из одного источника

Переработанный дизайн центра управления

Пользовательские сообщения в режиме "Всегда на дисплее"

Сканирование для поиска скрытых камер

Список, возможно, не включает в себя огромное количество новых функций, но до выхода HyperOS 2.0 остается совсем немного времени, что говорит о том, что в ближайшие несколько недель информационные утечки должны пойти более бурным потоком.