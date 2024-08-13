Познакомьтесь с новыми обоями, которые появились в последней бета-версии macOS Sequoia

Недавно компания Apple выпустила новые бета-версии iOS 18, iOS 18.1, macOS Sequoia и других операционных систем. Почти во всех случаях были добавлены новые функции, включая Distraction Control, смену названия Apple Music, новые элементы управления Control Centre и новые обои в macOS Sequoia, которые впервые появились на прошлой неделе.

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На прошлой неделе некоторые из обоев присутствовали в бета-версии, но не совсем обычным способом. То есть они были доступны не в системных настройках, а в папке, которую нужно было открывать вручную. В новой версии они стали официальными.

На обоях мы видим красивые деревья - деревья, давшие название новой версии macOS, которую Apple запустит в сентябре. На данный момент ничего не ясно, так как сборка этой версии заканчивается на "a", что говорит о том, что ее запуск может состояться раньше, чем ожидалось.

Деревья на обоях, скорее всего, принадлежат Национальному парку Секвойя, расположенному в южной части гор Сьерра-Невада в Калифорнии. Существует три версии этих обоев, представляющих время суток: Sequoia Sunrise, Sequoia Morning и Sequoia Night.

Эти обои оснащены анимацией и могут быть установлены в качестве заставки на Mac, как и другие. Новые обои соответствуют названию новой версии, которая выйдет через несколько недель.

macOS Sequoia принесла и другие новые функции, такие как новое управление окнами, приложение "Пароли" с ключами связки iCloud, улучшения в приложении "Сообщения" и т. д. Некоторые из новых функций Apple Intelligence также были включены в последние бета-версии, которые теперь можно протестировать так же, как и на iPhone.