Августовское обновление безопасности уже доступно для Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra и Galaxy S20 FE с версиями прошивки S91XU1UES4CXG8 и G781USQSIHXG1, соответственно

Некоторое время назад компания Samsung пообещала, что обновит лучшие телефоны в своем каталоге, как самые актуальные, так и те, которые находятся на рынке уже несколько лет, последним патчем безопасности Android, и вот уже месяц корейский гигант выполняет свое обещание. После запуска последнего обновления безопасности на Samsung Galaxy M55 настала очередь флагманов 2023 года и доступного смартфона 2020 года.

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Как подтверждает специализированное СМИ SamMobile, южнокорейский бренд начал выкладывать августовское обновление Android на Samsung Galaxy S23 и Galaxy S20 FE в США и, как ожидается, распространит его на модели в остальных странах мира в течение следующих нескольких недель.

Компания Samsung начала выпуск августовского обновления Android 2024 для разблокированных вариантов Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra у американских операторов связи AT&T, Bluegrass Cellular, C-Spire, Cellular South, Comcast, Cricket, DISH, MetroPCS, T-Mobile, Tracfone, US Cellular, Verizon и Xfinity Mobile с версией прошивки S91XU1UES4CXG8 и на Galaxy S20 FE от американского оператора AT&T с номером сборки G781USQSIHXG1.

В обоих случаях новый выпуск программного обеспечения включает августовское обновление безопасности 2024, которое устраняет пять десятков проблем, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, исправляет ряд общих ошибок в пользовательском интерфейсе, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, а также повышает производительность и стабильность работы этих 4 смартфонов.

Как обычно, как только новое обновление безопасности станет доступно по всему миру, вы сможете обновить свои Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy 23 Ultra или Galaxy S20 FE, зайдя в панель настроек телефона, перейдя в раздел "Обновление ПО" и нажав на кнопку "Загрузить и установить".