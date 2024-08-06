В LieageOS 21 добавлена поддержка старых телефонов на базе Android, что расширяет диапазон совместимости

Бывалые пользователи могут вспомнить времена, когда существовало нечто, известное как Android-сообщество. Для тех, кто не знает, что это такое, можно сказать, что это было сообщество независимых разработчиков, которые выжимали из проекта AOSP максимум для создания различных пользовательских прошивок.

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Эти кастомные прошивки были сторонними решениями, которые пользователь должен был установить самостоятельно, для чего ему приходилось прочитать множество документации и подготовить свой телефон к работе с ними. Подобные операции были сопряжены с риском, например, потерей гарантии на телефон при разблокировке загрузчика, однако вознаграждение значительно превышало риск.

Было создано множество кастомных прошивок, отличающихся друг от друга состоянием и качеством исполнения. Самой известной из них была CyanogenMod, которая шесть лет назад переродилась в LineageOS. Именно о ней мы и поговорим, поскольку ее последняя версия привносит новейшие функции Android на старые телефоны.

Как сообщается на сайте 9to5Google, именно эти телефоны добавлены в официальную поддержку LineageOS 21:

LG G7 ThinQ

LG V35 ThinQ

LG V40 ThinQ

Realme 9 Pro 5G

Poco F4

Xiaomi Black Shark

Moto g power 2021

Moto e7 plus

Это хорошая новость, особенно для пользователей LG, ведь корейцы уже давно покинули ряды смартфонов после долгих попыток заявить о себе и не хотят обновлять свои старые устройства.

Напомним, что LineageOS 21 основана на Android 14, что позволяет пользователям получить максимально актуальный телефон без ущерба для функциональности. В целом эта версия операционной системы настолько близка к чистому Android, насколько вы можете найти в сторонних решениях, и регулярно обновляется в плане исправлений и безопасности.