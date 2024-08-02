Ожидается, что новая модель начального уровня корейского бренда будет оснащена новым процессором MediaTek Dimensity 6300 с поддержкой 5G-связи

Линейка начального уровня Samsung готовится получить нового представителя, который станет преемником Galaxy A15, анонсированного в конце прошлого года. Речь идет о Samsung Galaxy A16, бюджетном телефоне, который, судя по всему, получит несколько улучшений по сравнению с предыдущим поколением, самым заметным из которых станет новый чип с поддержкой 5G.

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Не прошло и года с тех пор, как Samsung анонсировала Galaxy A15, но, похоже, южнокорейская компания уже работает над новым смартфоном серии Galaxy A. Как сообщает главный новостной источник Samsung SamMobile, устройство было обнаружено пару месяцев назад в базе данных IMEI и у британского оператора EE, а теперь новый телефон Samsung также был замечен в базе данных Geekbench, платформы для тестирования производительности.

Идентифицированный по номеру модели SM-A166P, он, скорее всего, будет запущен как Samsung Galaxy A16 5G. Этот телефон будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 6300 с графическим процессором Mali-G57 MC2 и восьмиядерным CPU с двумя ядрами на частоте 2,4 ГГц и шестью ядрами на частоте 2 ГГц, что является улучшением по сравнению с прошлогодним Dimensity 6100+. Если это так, то пользователям будет гарантировано 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и Android 14 в качестве заводской операционной системы.

Тем не менее, скорее всего, производители будут придерживаться той же стратегии, что и в случае с предшественником, выпустив еще более дешевую 4G LTE-версию, поскольку она также была замечена на сайте британского оператора EE. Мы пока не знаем, будет ли эта модель улучшена, но она явно будет хорошим вариантом для пользователей, которым не нужен сверхскоростной телефон.

Что касается остальных характеристик, то модель 5G, как ожидается, получит аккумулятор емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт, тройную систему камер с основным объективом 50 Мп, сверхширокоугольным 5 Мп и макро 2 Мп, а также 13 Мп камеру selfie на передней панели. Правда, нет никаких подробностей о дисплее, но пока мы не видим никаких изменений по сравнению с предыдущим поколением, кроме процессора.

Будущий Samsung Galaxy A16 5G, который может быть анонсирован в конце этого года, также будет включать слот для двух SIM-карт, боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъем для наушников и, конечно же, классический порт USB Type-C. Что касается возможностей подключения, то ожидаются Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и технология NFC для мобильных платежей, которая станет приятным бонусом.