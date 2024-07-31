Китайская компания пообещала «резко сократить» количество встроенного ПО, но, похоже, реклама останется проблемой в ее программах

Дискуссии о компании Xiaomi и ее программном обеспечении продолжаются уже слишком долго. Это не вызывает сомнений. Уже почти два года мы слышим о том, что бренд избавился от рекламы, а у пользователей наконец-то появились инструменты для удаления встроенного ПО. Однако, похоже, эти предполагаемые новинки так и остались предположениями.

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Время прошло. Появилась HyperOS, также полная новостей и обещаний, которые, опять же, похоже, ни к чему не привели. И вот теперь у нас есть новые обещания покончить со встроенным ПО от китайского производителя. Но как насчет рекламы?

По данным СМИ, все это произошло из-за утечки информации, согласно которой компания собиралась включить в свой интерфейс кнопку, позволяющую отключить всю рекламу. Возможно, пользователи были бы очень рады, но сама Xiaomi опровергла существование такой кнопки.

Вот официальное заявление производителя по этому поводу:

Мы переоптимизируем нашу бизнес-стратегию в этом отношении, чтобы улучшить пользовательский опыт за счет уменьшения количества предустановленных приложений и страниц с образцами контента. Пользователи смогут увидеть эти результаты уже совсем скоро в наших предстоящих флагманах. Однако наша философия заключается в том, чтобы вносить изменения, которые легко доступны и полезны для всех наших пользователей, поэтому мы не планируем кнопку, которую в реальности сможет обнаружить и использовать лишь небольшое количество пользователей.

Что ж, выражаясь языком производителя, как только СМИ, подобные этому, сообщат о существовании такой кнопки, мы опубликуем руководство о том, как получить к ней доступ и как с ее помощью отключить всю рекламу, которой напичкана HyperOS. Так что, если говорить реалистично, мы постараемся донести эту информацию как можно дальше и шире до как можно большего числа людей.

Тем не менее, приятно знать, что Xiaomi планирует резко сократить количество встроенного ПО - спорный момент в отношении достоверности ее программ, который пользователи уже давно требуют пересмотреть. Программное обеспечение компании по-прежнему включает слишком много предустановленных приложений, и было бы неплохо предложить пользователю больше гибкости, уничтожив большинство из них за ненадобностью, а не нагружая ими системные ресурсы.