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Vlad_37
Apple выпустила очередное обновление программного обеспечения для iPhone — iOS 17.6
Мы расскажем вам о том, что нового появилось в iOS 17.6, об исправлении ошибок и улучшении стабильности

Недавно Apple не только выпустила первую бета-версию iOS 18.1 с некоторыми функциями Apple Intelligence, но и выпустила финальную версию iOS 17.6. Этот релиз предназначен для исправления ошибок и повышения стабильности, поэтому не стоит ожидать появления каких-либо новых функций, так как они появятся в iOS 18.

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Не стоит забывать, что, несмотря на то, что мы находимся в процессе бета-тестирования iOS 18, Apple продолжит выпускать версии iOS 17, пока не запустит iOS 18 в сентябре. iOS 17.6 выходит с целью обеспечить нормальную работу для пользователей, которые остаются на iOS 17, а не тестируют бета-версии новой операционной системы.

Как мы уже сказали, не ожидайте увидеть что-то новое в iOS 17.6. Эта версия не похожа на предыдущие, в которых появились новые функции, несмотря на то, что они не были большим обновлением. Например, в iOS 17.1 появились новые функции в Apple Music, а в iOS 17.2 - приложение «Дневник». В данном случае iOS 17.6 сфокусирована на исправлении ошибок.

По словам Apple, iOS 17.6 - это релиз, направленный на исправление ошибок и повышение безопасности. Это означает, что обновляться необходимо, так как iOS 17.5.1 была выпущена в конце мая и за это время успели исправить множество ошибок. Описание гласит: Всем пользователям рекомендуется установить это обновление, так как оно включает в себя обновления безопасности и важные исправления ошибок.

Нововведение касается подписчиков Apple TV+, которые пользуются MLS Pass. Когда они установят iOS 17.6, у них появится новая возможность следить за ходом матча, если он уже начался, с помощью коротких видеороликов, которые будут служить кратким содержанием.

Установить iOS 17.6 на iPhone очень просто. Просто следуйте тому же процессу, что и всегда.

Вполне возможно, что iOS 17.6 станет последней крупной версией iOS 17 перед тем, как Apple выпустит iOS 18 в сентябре текущего года. В это трудно поверить, но всего через полтора месяца все iPhone, совместимые с iOS 17, обновятся до iOS 18.

#iphone #ios 17.6
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