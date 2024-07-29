Так будет выглядеть следующий мобильный телефон POCO

В конце мая мы узнали, что компания POCO работает над новым телефоном. Теперь мы можем подтвердить, что POCO M6 Plus является официальным телефоном с некоторыми из самых интересных функций по разумной цене.

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На данный момент POCO M6 Plus представлен в Индии, но его выход на другие рынки не заставит себя ждать. Дата его запуска назначена на 1 августа, поэтому можно предположить, что в других странах, например в России, он появится немного позже.

Мы говорим об устройстве с очень привлекательным дизайном, с плоской задней панелью и закругленными углами, а также с двухцветным оформлением, позволяющим создать разные образы. Особого внимания заслуживает экран, а также камера selfie, придающая ему премиальный вид.

Переходя к характеристикам POCO M6 Plus, компания не захотела раскрывать все секреты, поэтому мы упускаем некоторые детали. Но мы можем подтвердить, что новый телефон будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE SoC. Термин AE означает «ускоренное издание», поэтому мы понимаем, что это чуть более мощный процессор, чем Snapdragon 4 Gen 2.

Также ожидается 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также различные конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя.

Предыдущие слухи говорили о камере POCO M6 Plus, где ожидается 108-мегапиксельная двойная камера, плюс 13-Мп камера для селфи, а что насчет времени автономной работы телефона? Его батарея емкостью 5030 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт не подведет вас.

Осталось дождаться 1 августа, чтобы узнать, чем же удивит нас азиатский производитель. Ведь очевидно, что POCO M6 Plus станет бестселлером в начальном сегменте. Тем более, если слухи окажутся правдой и стартовая цена этого телефона не превысит 149 евро. Так что скрестим пальцы, что суббренд Xiaomi привезет POCO M6 Plus в Россию, ведь этот телефон выглядит многообещающе.