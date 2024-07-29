Компания Google выпустила обновление для браузера Chrome, которое необходимо установить, чтобы восстановить потерянные пароли

Компания Google выпустила исправление недавней проблемы в браузере Chrome, которая привела к исчезновению сохраненных паролей и затронула многих пользователей по всему миру. К счастью, благодаря Android Police мы теперь знаем о причинах проблемы и о том, какие решения были приняты компанией Google для ее устранения.

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Проблема исчезновения паролей в Chrome была связана с несколькими факторами:

Случайное удаление данных просмотра: пользователи могли случайно удалить сохраненные пароли при очистке данных просмотра.

Смена профиля Chrome: вход в другой профиль или создание нового профиля может сделать пароли временно недоступными.

Проблемы с менеджером паролей Chrome: иногда менеджер паролей Chrome не может корректно заполнить поля из-за изменений в структуре веб-страниц.

Чтобы решить эту проблему, Google выпустила обновление для Chrome, которое исправляет ошибку и восстанавливает пропавшие пароли. Также были улучшены функции синхронизации между устройствами, чтобы пароли были доступны во всех пользовательских профилях.

Если вы относитесь к тем пользователям, которые не смогли восстановить свои пароли, стоит попробовать выполнить несколько шагов:

Проверьте синхронизацию: убедитесь, что синхронизация паролей включена в настройках Chrome.

Переключите устройства: если пароли были случайно удалены на одном устройстве, на другом устройстве, которое не было синхронизировано после удаления, пароли могут остаться нетронутыми.

Используйте менеджер паролей Google: перейдите на сайт passwords.google.com, чтобы просмотреть и восстановить сохраненные пароли.

Если в будущем подобное может повториться, вы, как пользователь, можете предпринять следующие шаги, чтобы предотвратить это:

Используйте сторонние менеджеры паролей: такие приложения обеспечивают безопасный способ хранения и управления паролями.

Делайте резервные копии: Chrome позволяет экспортировать сохраненные пароли, что упрощает создание резервных копий в безопасных местах.

Остерегайтесь расширений: сведение к минимуму использования расширений и тщательный анализ предоставленных им разрешений могут предотвратить потерю или кражу паролей.

Также стоит отметить, что помимо всего прочего, не забывайте устанавливать обновления браузера, в том числе и последнее, которое исправляет множество проблем.