iPhone 17 Slim будет продаваться больше из-за нового дизайна, чем из-за технических характеристик, и не заменит Plus, который исчезнет

Все указывает на то, что в следующем году Apple представит iPhone 17 Slim в рамках серии iPhone 17. Это устройство будет оснащено 6,6-дюймовым дисплеем, процессором A19, одинарной камерой и другими характеристиками. Недавно этими данными поделился источник Ice Universe, но на этот раз это Минг-Чи Куо.

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Предполагаемый iPhone 17 Slim будет не заменой модели Plus, а новой моделью с меньшим 6,6-дюймовым экраном и более высокой ценой, чем модель Pro Max. Аналитик Минг-Чи Куо не сильно отклоняется от этого в своем недавнем прогнозе, поскольку он придерживается почти того же мнения, основываясь на своих источниках.

Минг-Чи Куо ожидает, что устройство будет оснащено 6,6-дюймовым дисплеем с тем же Dynamic Island, что и iPhone 15. Внутри новой модели будет стоять процессор A19 вместо A19 Pro, она будет иметь одну камеру и собственный чип 5G.

С другой стороны, Куо считает, что его корпус не будет полностью выполнен из алюминия, как предполагают другие слухи. По мнению аналитика, он будет изготовлен из алюминия и титана, причем доля титана будет гораздо меньше, чем в iPhone 15 Pro. Этот материал позволил сделать устройства легче, но они склонны к перегреву.

Он также добавляет, что эта новая модель не станет заменой модели Plus, которая исчезнет, а будет новой моделью, которую Apple будет продавать скорее из-за нового дизайна, чем из-за хороших технических характеристик. Поэтому, хотя изначально считалось, что она будет лучше, чем Pro Max, в итоге это не так.

Эта новая ультратонкая модель не будет оснащена процессором A19 Pro, будет поставляться с одной камерой, меньшим экраном, чем у Plus и Pro Max, и будет сосредоточена на дизайне, а не на технических характеристиках. Не похоже, что она будет лучше модели Pro Max.

Пока неясно, как этот новый iPhone впишется в серию iPhone 17, но до презентации Apple еще больше года, так что, скорее всего, мы прочитаем еще много информационных утечек и слухов об этих устройствах.