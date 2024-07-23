До сих пор казалось, что запуск One UI 7.0, новой версии пользовательского интерфейса Samsung для Android, состоится на конференции Samsung Developers Conference (SDC), которая пройдет 3 октября 2024 года в конференц-центре McEnery Convention Center в Сан-Хосе, Калифорния, но теперь недавняя утечка утверждает, что первая бета-версия One UI 7.0 может появиться гораздо раньше на первых телефонах корейского бренда.
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На днях популярный источник утечек Ice Universe опубликовал в социальной сети X, пост, в котором утверждает, что первая бета-версия One UI 7.0 на базе Android 15 появится на первых Samsung Galaxy в конце июля или начале августа.
Эта информация опровергает другую недавнюю утечку, которой поделился специалист Samsung Тарун Ватс на сайте X. Он утверждает, что первая бета-версия One UI 7.0 начнет появляться в сентябре на устройствах компании в Корее, США и Германии.
Как бы то ни было, кажется совершенно очевидным, что новая версия программного обеспечения Samsung для Android появится перед Samsung SDC этого года - событием, во время которого первая стабильная версия One UI 7.0, скорее всего, будет представлена вместе с Android 15.
Насколько нам известно, One UI 7.0 принесет функции искусственного интеллекта новых складных устройств Samsung на старые модели и будет иметь полностью переработанный пользовательский интерфейс, который будет включать некоторые изменения, унаследованные от других облочек, таких как iOS или Xiaomi HyperOS. Среди них - отдельные панели для уведомлений и быстрых настроек, новый дизайн иконок, новая опция быстрого действия на экране блокировки и нативная функция блокировки приложений.