Недавняя утечка информации от известного утечкиста Ice Universe показывает, что первая бета-версия One UI 7.0 появится на первых устройствах Samsung в конце июля или начале августа 2024 года

До сих пор казалось, что запуск One UI 7.0, новой версии пользовательского интерфейса Samsung для Android, состоится на конференции Samsung Developers Conference (SDC), которая пройдет 3 октября 2024 года в конференц-центре McEnery Convention Center в Сан-Хосе, Калифорния, но теперь недавняя утечка утверждает, что первая бета-версия One UI 7.0 может появиться гораздо раньше на первых телефонах корейского бренда.

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На днях популярный источник утечек Ice Universe опубликовал в социальной сети X, пост, в котором утверждает, что первая бета-версия One UI 7.0 на базе Android 15 появится на первых Samsung Galaxy в конце июля или начале августа.

Эта информация опровергает другую недавнюю утечку, которой поделился специалист Samsung Тарун Ватс на сайте X. Он утверждает, что первая бета-версия One UI 7.0 начнет появляться в сентябре на устройствах компании в Корее, США и Германии.

Как бы то ни было, кажется совершенно очевидным, что новая версия программного обеспечения Samsung для Android появится перед Samsung SDC этого года - событием, во время которого первая стабильная версия One UI 7.0, скорее всего, будет представлена вместе с Android 15.

Насколько нам известно, One UI 7.0 принесет функции искусственного интеллекта новых складных устройств Samsung на старые модели и будет иметь полностью переработанный пользовательский интерфейс, который будет включать некоторые изменения, унаследованные от других облочек, таких как iOS или Xiaomi HyperOS. Среди них - отдельные панели для уведомлений и быстрых настроек, новый дизайн иконок, новая опция быстрого действия на экране блокировки и нативная функция блокировки приложений.