Платформа уже нацелена на достижение 1 миллиарда пользователей в ближайшие месяцы

Telegram, известная платформа для обмена сообщениями, которая работает из Дубая, уже достигла 950 миллионов пользователей за один месяц, что является рекордным показателем для Telegram. Теперь, помимо того, что Telegram стремится к 1 миллиарду активных пользователей, он также готовится запустить свой собственный магазин приложений, который позволит размещать приложения аналогично другим, таким как Google Play или Apple Store, но с акцентом на работу в децентрализованном режиме.

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Несмотря на то что Telegram - это приложение, которое сильно пострадало от того, что оказалось в тени лидирующего WhatsApp с точки зрения использования и распространения, Telegram удавалось продолжать расти понемногу на протяжении многих лет. Благодаря множеству инноваций и обратной связи, когда конкуренты копировали их бесчисленное количество раз, платформа завоевала расположение пользователей, и благодаря этому Telegram продолжает расти, несмотря на очень сильную конкуренцию в своем сегменте

Сам Павел Дуров через Telegram подчеркивает, что, помимо того, что они достигли 950 миллионов активных пользователей за один месяц, этот рост весьма примечателен, учитывая, что весной цифры были около 900 миллионов, так что это довольно резкий рост и свидетельствует о положительной тенденции в приложении до конца 2024 года. Год назад, по сути, у платформы было 800 миллионов активных пользователей.

В отдельном сообщении Дуров сообщил, что в конце этого месяца Telegram включит «мини-магазин приложений», а также встроенную поисковую систему с поддержкой Web3, и будет работать над снижением уровня мошенничества с помощью своего криптовалютного приложения - направления, которое Telegram активно изучает в последнее время.

Telegram также продолжит отстаивать децентрализованный формат, а также заявляет, что позволит брендам, использующим магазин приложений для демонстрации своего контента, размещать ссылки на сторонние магазины. Таким образом, Telegram продолжает демонстрировать себя как платформа, которая стремится к прозрачности и цифровой децентрализации, несмотря на то, что за это время компания так и не смогла обратить вспять свои убытки.