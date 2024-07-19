Июльское обновление безопасности уже поступает на телефоны Samsung Galaxy A14 5G в нескольких странах Азии и Ближнего Востока с версией прошивки A146PXXS8DXG1

Во второй половине июля компания Samsung продолжает обновлять лучшие мобильные телефоны в своем каталоге, как высокого, так среднего и начального уровня, последним патчем безопасности Android за июль 2024 года.

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Как сообщает популярное СМИ SamMobile, корейский гигант начал распространять новое обновление безопасности на одно из самых дешевых устройств Galaxy в своем каталоге - Samsung Galaxy A14 5G.

Компания уже начала распространять июльское обновление Android 2024 на модели Samsung Galaxy A14 5G в нескольких странах Азии и Ближнего Востока, включая Гонконг, Индонезию, Малайзию, Марокко, Филиппины, Саудовскую Аравию, Сингапур, Таиланд, Тунис, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам.

Ожидается, что новое обновление безопасности будет распространено на мобильные телефоны во всех остальных регионах мира в ближайшие недели.

Новая версия программного обеспечения появится на Galaxy A14 5G в этих странах с версией прошивки A146PXXS8DXG1, вариантом, включающим патч безопасности July 2024, который устраняет в общей сложности 58 уязвимостей, влияющих на безопасность и конфиденциальность устройства.

Кроме того, это обновление безопасности исправляет ряд общих ошибок пользовательского интерфейса, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, и повышает стабильность и производительность смартфона.

Как только обновление безопасности будет запущено во всем мире, вы сможете проверить, пришло ли оно на ваш Galaxy A14 5G, зайдя в панель настроек телефона и открыв раздел «Обновление ПО». Затем, чтобы обновить свой смартфон Samsung Galaxy последним патчем безопасности Android, достаточно будет нажать кнопку «Загрузить и установить» и позволить One UI сделать все остальное.