В версии Unicode 16.0 объявлено, что семь новых эмодзи будут доступны в цвете и монохроме с сентября, а на устройствах Android появятся в марте 2025 года, а на продуктах Google - в начале 2025 года

Со временем популярность смайликов продолжает расти, и поэтому за последние несколько месяцев в сети появилось множество публикаций о том, что означают смайлики WhatsApp, как можно менять смайлики на Android и как определить, какие смайлики являются самыми популярными в текущем году.

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В связи с этим следует знать, что вчера отмечался Всемирный день эмодзи, событие, которое позволило нам узнать, какие самые загадочные эмодзи появятся в 2024 году. В настоящее время мы получили актуальную новость для этого нового способа общения, так как недавняя утечка информации показала, какие новые эмодзи появятся в следующем году, среди которых мы должны выделить отпечаток пальца и дерево без листьев.

Unicode, стандарт кодирования, отвечающий за утверждение новых смайликов, только что анонсировал версию 16.0, которая включает в себя семь новых эмодзи: отпечаток пальца, дерево без листьев, арфу, пузырь, лицо с мешками под глазами, лопату и клубень.

Unicode также пояснил, что эти 7 новых смайликов будут доступны как в монохромном, так и в цветном варианте с сентября текущего года. Но не стоит слишком радоваться, потому что стандарт кодирования эмодзи также подтвердил, что новые эмодзи не появятся на продуктах Google до начала 2025 года, а на устройствах Android - до марта следующего года.

Эти 7 смайликов создавались очень долго, ведь процесс создания эмодзи не так прост, как кажется. На самом деле с момента зарождения идеи до появления нового эмодзи на клавиатуре вашего смартфона может пройти от одного до двух лет.

Однако, как только эмодзи становится частью стандарта Unicode, его уже нельзя удалить, что говорит о том, что смайлик должен пройти определенные тесты на качество, прежде чем попасть в этот стандарт.

Кроме того, важно знать, что Android представила Emoji Workshop - инструмент, благодаря которому вы сможете настраивать обои своих устройств, используя до 14 различных эмодзи. Эти обои с эмодзи являются отзывчивыми и могут меняться в режиме реального времени, чтобы подчеркнуть важные события, например, входящий звонок.