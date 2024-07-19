Официальная версия Microsoft Designer предлагает создание и редактирование изображений с помощью искусственного интеллекта

Microsoft официально представила приложение Designer для редактирования изображений с помощью искусственного интеллекта. Интеграция искусственного интеллекта в сервисы и приложения становится реальностью, и стремление Microsoft сделать эту технологию все более доступной вызывает неподдельный интерес.

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Анонс, сделанный компанией из Редмонда, сопровождался объяснением всего, что может предложить Microsoft Designer. Однако ключевым моментом в этом приложении с искусственным интеллектом является его применение в рамках различных программ, предлагаемых Microsoft. Да, это инструмент, который можно считать многопрофильным.

Microsoft Designer предлагает возможность создания и редактирования изображений, но еще одной его сильной стороной являются возможности по улучшению документов Word или презентаций PowerPoint. Изменения, которые можно внести, используют преимущества генерации изображений AI для улучшения этих типов документов.

В отличие от других инструментов генерации изображений, таких как DALL-E или MidJourney, Microsoft Deisgner предлагает различные форматы. Инструмент Microsoft позволяет выбирать между созданием изображений, стикеров, поздравительных открыток, приглашений и коллажей.

Будучи бесплатным инструментом, Microsoft Designer имеет определенные ограничения для пользователей, не имеющих подписки Copilot Pro. Ограничения сводятся к следующему:

В день будет доступно только 15 бонусов.

15 бонусов распространяются на редактирование, создание и улучшение документов Word и PowerPoint.

Несмотря на ограничения, возможности Microsoft Designer действительно обширны:

Создание изображений, стикеров, визиток, коллажей, приглашений, фирменных наборов и дизайнов с использованием фраз.

Редактирование изображений: удаление объектов, изменение стиля и форматирование.

Размытие или стирание объектов на заднем плане.

Рекомендации по форматированию макетов.

Интеграция в Word, PowerPoint и Edge.

При подписке на Copilot Pro вы получаете 100 бонусов в день, а также все остальные упомянутые функции. Очевидно, что Microsoft Designer может кардинально изменить работу дизайнерских приложений, хотя говорить об этом пока рано.