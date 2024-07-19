Популярнейшая мобильная игра только что вышла на ПК, и ее можно получить бесплатно через приложение Electronic Arts

Если вы фанат «Звездных войн» и играете на своих смартфонах, то наверняка уже знакомы с хитом Star Wars: Galaxy of Heroes, ролевой стратегической игрой, которая вышла в 2015 году и в которую теперь можно играть как на Android, так и на iOS, причем совершенно бесплатно. Теперь к вышеупомянутым платформам добавилась еще одна, поскольку это предложение появилось на ПК в виде бесплатного раннего доступа, хотя его и нет в магазине игр для ПК.

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Теперь вы можете скачать Star Wars: Galaxy of Heroes бесплатно через приложение Electronic Arts, как в версии для Windows, так и для Mac. Игра уже несколько месяцев находится в бета-версии на ПК, поэтому ее появление для всех пользователей было долгожданным.





Star Wars: Galaxy of Heroes - это, как мы уже говорили, ролевая и стратегическая игра, в которой мы сможем столкнуться с большим количеством узнаваемых персонажей из вселенной знаменитой франшизы, как из ее фильмов, так и из анимационных сериалов.

В новой версии игры также реализованы кросс-прогрессия и кросс-сохранение, так что пользователи смогут перенести свой прогресс, связав свой мобильный аккаунт с аккаунтом EA, а также смогут играть на любой платформе соответственно. Стоит также упомянуть, что в игре есть опции для более высоких разрешений, сглаживания и частота до 60 кадров в секунду. Кроме того, игра совместима только с клавиатурой и мышью (с поддержкой сочетаний клавиш), по крайней мере, на данный момент, но вполне вероятно, что поддержка контроллеров будет добавлена.

Помимо всего прочего, стоит отметить, что игра не предъявляет высоких требований, так что если у вас есть минимально соответствующий компьютер для игры, то все должно быть в порядке. Ознакомиться со всеми требованиями и прочим вы можете на официальной странице игры в приложении EA на ПК.