Xiaomi готовит на этой неделе новые складные телефоны, браслет, часы и многое другое

Стали известны планы Xiaomi на июль 2024 года. Азиатская компания хочет ворваться на рынок с целым рядом продуктов, которые будут представлены 19 июля. Среди устройств, о которых стало известно благодаря утечке, - смартфоны, смарт-часы, браслеты и наушники.

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Возможно, Xiaomi захочет пойти по стопам Samsung и провести мероприятие, на котором представит новые продукты из своей продуктовой экосистемы. Ведь всего неделю назад мы смогли увидеть новые Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Ring, Galaxy Buds3 и Galaxy Buds3 Pro.

Теперь настала очередь Xiaomi представить свои новинки на вторую половину 2024 года. Об утечке стало известно благодаря Telegram-каналу, специализирующемуся на информации об азиатской компании, который обычно дает верную информацию.

Стало известно о пяти запусках, что довольно много, и один из них, похоже, нацелен непосредственно на Samsung. Давайте рассмотрим подробнее, что стало известно благодаря информации, которая была обнародована в различных публикациях.

Первым устройством, о котором стало известно, стал Xiaomi Mi Mix Fold 4. Да, Xiaomi сохраняет свою позицию в отношении складных устройств, представив телефон, который призван конкурировать с предложениями от Samsung и Honor. Однако о его технических характеристиках известно не так много подробностей.

Продолжая тему смартфонов, вторым просочившимся в сеть устройством стал Redmi K70 Ultra. Несмотря на то, что он выпускается под суббрендом Xiaomi Redmi, это устройство нацелено на очень специфический сектор, и утечки говорят о том, что это будет мобильник, предназначенный для игр.

Закончив с мобильными телефонами, пришло время поговорить о новых Xiaomi Buds 5, которые являются обновлением семейства наушников. Дизайн нового поколения изменился, следуя по пути, направленному на создание более премиальной эстетики.

Также будет представлен новый Xiaomi Smart Band 9, браслет Xiaomi для активного отдыха, который будет обновлен с дизайном, поддерживающим эстетическую линию этого типа продукта. Однако, судя по всему, Xiaomi собирается внедрить инновации в плане типов ремешков, которые могут быть использованы.

Последним продуктом, появившимся на рынке, стали Xiaomi Watch S4 Sport - смарт-часы, которые, похоже, предназначены для любителей приключений. Очевидно, что такими запусками Xiaomi намерена усложнить жизнь другим производителям.