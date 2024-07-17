Согласно последним утечкам, One UI 7 может стать серьезным изменением в дизайне пользовательских интерфейсов Samsung.

Об One UI 7 пока известно не так много. Благодаря некоторым утечкам мы знаем, что он может быть представлен в октябре следующего года, а также знаем, какие телефоны его не получат. В остальном есть много предположений о том, как будет выглядеть новый пользовательский интерфейс Samsung, но мало конкретной информации.

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Хотя, если информация от SAMMobile верна, One UI 7 (который должен появиться вместе с Android 15) может внести изменения во внешний вид и функциональность интерфейса, которые должны выйти за рамки того, что мы видели с появлением One UI 6.0. Ходят слухи о новых иконках и общем улучшении производительности интерфейса.

Утечка информации произошла благодаря надежному изданию Ice Universe, которое утверждает, что One UI 7 может стать версией, которая внесет наибольшее количество изменений за всю историю своего существования. По данным издания, Samsung также готовит изменения в дизайне иконок, которые будут соответствовать новому интерфейсу.

Именно по этой причине (и учитывая, что Samsung редко меняет дизайн своих иконок) все указывает на то, что перед нами действительно очень важная версия персонализированного интерфейса от корейцев. Поговаривают даже, что наконец-то появится вертикальная панель приложений.

Что касается улучшений производительности интерфейса, то Ice Universe пока ограничилась заявлением о том, что они будут, хотя и не слишком подробно остановилась на этом вопросе. В остальном считается, что One UI 7 должен поступить в программу бета-тестирования в ближайшие два месяца для Samsung Galaxy S24, а через несколько недель и для Galaxy S23.

Ожидается, что One UI 7 будет официально представлен на конференции разработчиков Samsung 2024, которая состоится 3 октября текущего года. Вполне вероятно, что к октябрю или ноябрю мы получим стабильную версию One UI 7 на мобильных телефонах, имеющих право на ее получение.