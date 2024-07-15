В новой части главный герой должен раскрыть причины глобального заговора

Прошло немало времени с тех пор, как оригинальные Мстители расформировались после победы над Таносом (и разгрома его войск), и самое время некоторым из них, пусть и в исполнении других персонажей, вернуться в кино, ведь Энтони Маки уже показал, на что он способен в эксклюзивном сериале Disney+ "Сокол и Зимний солдат".

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Но, как показал первый трейлер фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир", который вы увидите под этими строками, все гораздо серьезнее. Он также полон сюрпризов, хотя некоторые из них, например возвращение одного персонажа, уже были раскрыты Марком Руффало несколько месяцев назад. Но, несмотря на это, и учитывая новых появляющихся персонажей, мы простим ему эту оплошность.

"Энтони Маки возвращается в роли героя высокого уровня Сэма Уилсона, официально принявшего щит Капитана Америки. После встречи с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Таддеусом Россом Сэм оказывается в центре международного инцидента. Он должен раскрыть причины гнусного глобального заговора, пока настоящий главарь не окрасил весь мир в красный цвет."

Несмотря на то, что мы долгое время ничего не слышали об этом, правда в том, что "Капитан Америка: Дивный новый мир" не изменил дату выхода с момента официального анонса. Таким образом, триумфальное возвращение этого уже полюбившегося персонажа и многих других, таких как Харрисон Форд в роли Таддеуса Росса, который также имеет все шансы оказаться тем самым красным Халком, который появляется в первом трейлере, состоится 14 февраля 2025 года.

Таким образом, фильм выйдет после "Дэдпула 3", который вот-вот появится в кинотеатрах (26 июля), но до таких фильмов, как "Громобой" и новые "Мстители", которые пока запланированы на 2026 и 2027 годы соответственно.