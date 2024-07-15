Внешний вид амфибии Gaiasia jennyae напоминает что-то из «Лавкрафтовских ужасов»

Как минимум 300 миллионов лет назад по озерам и болотам бродило жуткое животное, питавшееся беспомощной добычей, которой была усеяна планета Земля. В течение миллионов лет животное успешно размножалось и было явным доминантом этих мест обитания в период, когда закончилось оледенение. Обычно мы фокусируемся на динозаврах, на том, как они выглядели эстетически, и на том, что мы унаследовали некоторые из их проблем. Но до них было много жизни, и очень разной.

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На днях в журнале Nature появилась статья, раскрывающая внешний вид ископаемой головы хищника, поражающего своей эстетикой, которая может стать ключом к пониманию эволюции на этапах, предшествовавших появлению динозавров.

Недавно была обнаружена новая окаменелость животного под названием Gaiasia jennyae, которое жило за 40 миллионов лет до появления первых динозавров. Это животное является одним из первых крупных хищников и обладает несомненно устрашающей эстетикой. Чтобы дать нам представление об огромном хронологическом расстоянии от нас, скажем, что до того, как первый предок человека ступил на Землю, прошло еще 300 миллионов лет. Точнее, он относится к пермскому периоду.

Этот экземпляр, найденный в Намибии, был зверем значительно крупнее современного человека и преимущественно морским. Его сравнивали с Болотной тварью из-за эстетического сходства и способа охоты: судя по всему, он жил на дне болот и озер в ожидании добычи, которую разрывал на части огромными клыками и зубами в передней части пасти.

У него была плоская голова, и ученые сравнивали его с унитазом из-за его необычной формы. Оно достигало трех метров в длину и было относительно широкое, хотя голова была небольшой - около 60 сантиметров. Животное, жившее в конце одного из ледниковых периодов, было четвероногим, то есть относилось к самой древней группе четвероногих позвоночных. Оно было медлительным, но захватывало своих жертв, используя передовые методы охоты.

Более того, хотя это животное было довольно архаичным в своей эволюции, тот факт, что оно выживало в изобилии, говорит о том, что ему не требовалось больших приспособлений, чтобы размножаться и охотиться на животных.

Знание о нем не только приближает нас к познанию хищного вида, которого сегодня не существует. Это животное позволяет нам узнать об эволюции позвоночных. Именно поэтому находка черепа так ценна.