Июльское обновление безопасности уже распространяется на эти два высококлассных устройства Galaxy в США с версиями прошивки N981U1UES8HXFC и F926U1UES7IXFC

После официального представления новых складных телефонов Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, а также новых носимых устройств Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds3 и Galaxy Buds3 Pro, корейский гигант возобновил работу по обновлению своих лучших смартфонов, как самых новых, так и тех, которые уже давно присутствуют на рынке, последним патчем безопасности Android, соответствующим июлю 2024 года.

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Как подтверждает SamMobile, компания из Сувона начала распространять обновление Android от июля 2024 года на два высококлассных устройства Galaxy 2020 и 2021 годов выпуска: Samsung Galaxy Note20 5G и Galaxy Z Fold3 соответственно.

Компания Samsung начала выпуск июльского обновления безопасности Android для Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Note20 5G в США с версиями прошивки F926U1UES7IXFC и N981U1UES8HXFC соответственно, а в течение следующих нескольких недель ожидается его распространение на модели в остальных странах мира.

В обоих случаях обновление включает в себя обновление безопасности от июля 2024 года, которое устраняет 58 проблем, связанных с конфиденциальностью и безопасностью. Из них 25 были обнаружены на Android, а остальные 33 затрагивают только смартфоны и планшеты Galaxy.

Как обычно, новое обновление безопасности также исправляет несколько общих ошибок пользовательского интерфейса, которые были обнаружены в предыдущих версиях One UI, а также повышает производительность и стабильность работы этих двух мобильных устройств.

Как только обновление безопасности станет доступно по всему миру, вы сможете установить его на свой Samsung Galaxy Z Fold3 или Galaxy Note20 5G, зайдя в панель настроек телефона, открыв раздел "Обновление ПО" и нажав на кнопку "Загрузить и установить".