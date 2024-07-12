Новый Bixby получит больше функций искусственного интеллекта благодаря LLM и Gauss от Samsung

Голосовой помощник от Samsung все еще жив. Многие считали его мертвым, но правда в том, что Bixby очень даже жив в сознании корейцев. Правда, голосовой помощник уже получил возможности Galaxy AI, чтобы спасти его от падения, которое переживают сервисы такого типа (этот факт даже подтвердили руководители других технологических компаний), но, похоже, намерения Samsung идут дальше.

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Согласно информации, поступившей от SAMMobile, после того как Samsung сделала ставку на генеративный ИИ и великолепные языковые модели, следующим шагом должна была стать модернизация Bixby. По данным издания, эта модернизация вот-вот произойдет.

После вчерашнего мероприятия Galaxy Unpacked, на котором были представлены новые Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, компания официально объявила, что полностью обновленная версия Bixby будет выпущена позже в этом году. Мало того, она будет работать на основе собственной великолепной языковой модели корейцев.

С другой стороны, представители Samsung также заявили, что в их устройствах будет несколько ассистентов, возможно, имея в виду Google Gemini. Если кто не знает, Gemini - это искусственный интеллект, который Google представила на телефонах Android для замены своего устаревшего Assistant.

Стоит напомнить, что несколько месяцев назад Samsung представила Gauss, свою собственную языковую модель ИИ. Похоже, что прорыв в работе Bixby на основе ИИ произойдет благодаря этой собственной разработке LLM.

Таким образом, мы имеем еще один слух, который только что подтвердился после того, как предположения об обновлении Bixby как инструмента стали появляться, и именно Samsung сделала это заблаговременно до даты релиза.

Это, безусловно, новое направление для Bixby с момента его дебюта в 2017 году. Тогда он мог автоматически выполнять дополнительные задачи в собственных приложениях производителя, а также в некоторых приложениях сторонних разработчиков. Вскоре он превратился в персонального помощника, а с появлением Gauss он, вероятно, станет еще более полезным, чем был до сих пор.