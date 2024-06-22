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Vlad_37
YouTube активирует новую возможность, позволяющую сообщать о дипфейках, созданных с помощью ИИ
Это отличный инструмент для повышения безопасности пользователей

С тех пор как на различных платформах появился контент, созданный искусственным интеллектом, для многих возникла проблема. Дипфейк - это контент, имитирующий внешность или голос людей, но не являющийся настоящим, который теперь легко генерируется с помощью искусственного интеллекта. YouTube хочет внедрить новые инструменты, чтобы сделать эту проблему менее актуальной.

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Как уже говорили многочисленные СМИ, YouTube объявил, что расширяет процесс запроса конфиденциальности, чтобы пользователи могли запрашивать удаление контента, созданного искусственным интеллектом, а также другого синтетического или измененного контента. Это отличный шаг, который повышает уровень защиты личности, что очень важно в наше время.

По словам компании, решение более ответственно подходить к контенту, создаваемому искусственным интеллектом, связано с участившимися случаями подделок. Другими словами, принимаются меры по улучшению защиты, и это происходит после того, как критика в адрес крупных технологических компаний растет с каждым днем. Таким образом, это хорошо для YouTube и, как следствие, для Google.

В любом случае, желающие удалить дипфейки должны воспользоваться процедурой запроса конфиденциальности YouTube. Сервис оценит запрос и рассмотрит множество факторов перед удалением, например, является ли контент измененным или синтетическим и может ли он быть принят за реальный материал. После того как все будет рассмотрено, контент будет удален, если будут обнаружены какие-либо признаки проблемы. В данном случае все зависит от эффективности процесса.

Пока неясно, как YouTube отреагирует на различный контент, обозначенный как пародия или сатира с участием известных личностей (ведь в этой связи могут возникнуть конфликты), но этот шаг, несомненно, является положительным. Очевидно, YouTube также проверит, можно ли идентифицировать лицо, подавшее запрос, поскольку это необходимо для того, чтобы запрос был рассмотрен.

И последнее, но не менее важное: YouTube объявил, что создатели, получившие уведомления о жалобах на конфиденциальность, не будут наказаны, поскольку нарушения конфиденциальности не зависят от нарушений, связанных с рекомендациями сообщества. Таким образом, будет сделано только удаление контента без дальнейших действий (по крайней мере, об этом известно на данный момент).

Это хороший шаг, о котором объявила YouTube, поскольку использование искусственного интеллекта не всегда происходит в позитивном ключе, а некоторые из-за отсутствия контроля пытаются нападать на третьих лиц или использовать новые технологии в своих интересах. И на самом деле предоставление пользователям большего количества инструментов для обнаружения подделок (особенно своих) - это хорошее решение.

#искусственный интеллект #youtube
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