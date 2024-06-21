Google столкнулась с проблемой быстрой зарядки, которая ставит пользователей в тупик, и компания планирует решить ее в Android 15.

Все указывает на то, что Android 15 положит конец проблеме быстрой зарядки, с которой Google сталкивалась годами. Да, на данный момент быстрая зарядка не является каким-то прорывом или новой функцией. Несмотря на то, что теперь она есть во всех устройствах, Google продолжает выдавать неверные сообщения, когда речь заходит об использовании этой технологии зарядки.

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Такие компании, как Xiaomi, OnePlus и OPPO, уже много лет борются за первые места в гонке быстрой зарядки. Google отстает: такие устройства, как Pixel 8 и Pixel 8 Pro, могут похвастаться быстрой зарядкой, которую, по правде говоря, не стоит считать быстрой, если сравнивать с тем, что можно увидеть у других компаний.

Оба телефона Google оснащены быстрой зарядкой мощностью 27 и 30 Вт соответственно. Такая мощность зарядки меркнет по сравнению, например, со 100 Вт у OnePlus. Концепция быстрой зарядки Google не соответствует современным стандартам. Android 15, похоже, призван положить конец этой проблеме с быстрой зарядкой Google.

Android 15 решит проблему быстрой зарядки, изменив определение понятия "быстрая зарядка". До сих пор в глазах Google быстрой считалась слишком высокая скорость зарядки.

На самом деле, чтобы Google считала зарядку быстрой, достаточно совместить ее с зарядным устройством мощностью 7,5 Вт. Теперь все изменится, и это произойдет благодаря Android 15. Стало известно, что Google намерена изменить конфигурацию порога быстрой зарядки.

Благодаря Android Authority мы узнали об этом изменении. Хотя это может показаться незначительной проблемой, это один из самых больших промахов Google в отношении быстрой зарядки, который вызывает путаницу среди пользователей.

При подключении зарядного устройства мощностью 7,5 Вт появляется сообщение о быстрой зарядке, такое же, как и при подключении зарядного устройства мощностью 20 Вт. Проблема в том, что пользователи не могут точно знать, быстрая это зарядка или нет.

Чтобы решить эту проблему, Google решила изменить порог быстрой зарядки на 20 Вт. Сообщение о быстрой зарядке будет отображаться только в том случае, если устройство подключено к зарядному устройству с такой мощностью зарядки, что станет новым стандартом.