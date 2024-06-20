Обновление One UI 6.1 пришло на Samsung Galaxy A24 в Азии и на Ближнем Востоке с версией прошивки A245FXXU5CXE1.

Несмотря на то, что Samsung уже начала обновлять лучшие телефоны в своем каталоге последним июньским патчем безопасности Android, она продолжает устанавливать последнюю версию своего персонального интерфейса One UI 6.1 на некоторые из своих недорогих телефонов.

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Итак, после запуска обновления One UI 6.1 на Samsung Galaxy A13 5G и Galaxy F34 в начале этого месяца настала очередь еще одного из самых популярных телефонов семейства Galaxy A - Samsung Galaxy A24.

Как подтверждает специализированное СМИ SamMobile, корейский бренд начал развертывать обновление One UI 6.1 на Samsung Galaxy A24 в Азии и на Ближнем Востоке с версией прошивки A245FXXU5CXE1 и, как ожидается, распространит его на модели в остальном мире в ближайшие недели.

Новое программное обеспечение приносит на Galaxy A24 патч безопасности May 2024, который устраняет в общей сложности 45 уязвимостей, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, исправляет ряд общих ошибок, найденных в предыдущих версиях One UI, а также повышает производительность и стабильность устройства.

Кроме того, обновление включает все новые функции One UI 6.1, включая новые виджеты для экрана блокировки, новое приложение "Галерея" с улучшенной функцией поиска, новые функции редактирования обоев, более точное обрезание изображений, новый виджет для приложения "Погода" и поддержку кодов в родном веб-браузере Samsung Internet. Очевидно, что новая прошивка не принесет в этот телефон новых функций искусственного интеллекта, которые появились в Galaxy S24.

Когда обновление распространится по всему миру, вы можете проверить, получили ли вы его, зайдя в меню "Настройки" на вашем Galaxy A24 и перейдя в раздел "Обновление ПО".

Как только обновление станет доступно, просто нажмите на кнопку "Загрузить и установить", чтобы обновить свой смартфон до последней версии One UI.