Последнее обновление Windows 11 содержит ряд проблем, которые приводят к беспорядку в работе пользователей.

Обновление безопасности Windows 11 вышло с рядом ошибок, которые мешают работе пользователей. Эти сбои носят общий характер, более того, Microsoft признала эту ситуацию, что заставляет насторожиться всех пользователей, которые хотят установить это обновление на свои компьютеры.

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Хотя ошибки в обновлениях Windows - обычное дело, Microsoft сама решает их в следующих выпусках. На этот раз произошло то, что редко встречается в подобных релизах, а именно - ошибки в новом обновлении хуже, чем в предыдущей версии.

Ошибки влияют на приложения, процессы и общую производительность Windows 11 на компьютерах. Собственно, последнее является самой большой проблемой. Производительность Windows 11 на ПК, получивших последнее обновление безопасности, оставляет желать лучшего.

Недостаток производительности напрямую связан с использованием процессора - компьютеры, получившие это обновление безопасности, испытывают высокую нагрузку на процессор. Жалобы на официальных форумах Microsoft не заставили себя ждать.

Вслед за ошибками приложение "Фото" не может запуститься. Затронутой версией является 2024.11050.29009.0, а для более поздних версий Microsoft предложила объяснение на странице релиза.

Можно прочитать, что ошибка уже исследуется, чтобы положить ей конец. По всей вероятности, в ближайшие несколько недель будет выпущена новая версия, в которой проблема будет устранена, хотя потребуется время, чтобы исправление дошло до пользователей.

Ситуация сложна для всех пользователей, на чьих компьютерах установлена Windows 11, но те, у кого Windows 11 Pro, сталкиваются с еще одной проблемой - они не могут обновиться до Enterprise Edition. Этот процесс не может быть завершен корректно.

Microsoft дала понять, что все эти проблемы влияют на нормальное функционирование Windows 11, и теперь нам остается только ждать решения, которое будет предложено пользователям. Придется следить за всей информацией, поступающей от редмондской компании. Стоит ожидать, что запуск нового патча безопасности положит конец этой череде проблем.