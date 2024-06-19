Благодаря компании Samsung в 2025 году бытовая техника станет умнее, чем когда-либо прежде.

Компания Samsung отметила поворотный момент в индустрии телефонов, когда представила Galaxy AI, свой искусственный интеллект. Мы уже рассказывали вам о потенциале, который открывает искусственный интеллект для мобильных устройств корейской компании.

реклама

Также стало известно, что Samsung работает над внедрением искусственного интеллекта во всю свою экосистему умных продуктов. Так утверждается в последнем отчете, опубликованном изданием Businesskorea, которое предполагает, что Samsung хочет сделать свои бытовые приборы и другие устройства умнее, чем когда-либо прежде.

Это вполне логично. Чат-боты, такие как ChatGPT, продемонстрировали нам потенциал искусственного интеллекта, и, видя успех Galaxy AI, вполне логично, что Samsung захочет оснастить искусственным интеллектом свою лучшую бытовую технику.

По данным этого авторитетного корейского СМИ, производитель хочет, чтобы линейка бытовой техники Samsung к 2025 году обзавелась более совершенным искусственным интеллектом.

Как это будет сделано? С одной стороны, корейская компания хочет, чтобы ее продукты поддерживали Bixby. И все указывает на то, что голосовой помощник Samsung будет значительно улучшен, так как сможет работать с более мощным искусственным интеллектом через облако.

Все указывает на то, что искусственный интеллект первым появится в холодильниках, стиральных машинах и индукционных плитах из семейства Family Hub линейки Samsung Bespoke AI. Продукты с умным дисплеем - лучший вариант для включения нового искусственного интеллекта.

А благодаря улучшенному Bixby он будет лучше понимать более полные голосовые команды. Кроме того, он сможет запоминать прошлые команды, что позволит обеспечить более полный пользовательский опыт.

Таким образом, похоже, что бытовая техника Samsung поколения 2025 года будет умнее, чем когда-либо. Пока неясно, представит ли сеульская компания этот искусственный интеллект на предстоящей выставке IFA в Берлине в сентябре или подождет CES в Лас-Вегасе в начале 2025 года.