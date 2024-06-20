Пользователи WhatsApp смогут воспользоваться динамическими фильтрами для лица, в том числе инструментом ретуши, предназначенным для сглаживания внешнего вида кожи, а также режимом низкой освещенности, когда им необходимо улучшить видимость.

WhatsApp разрабатывает эффекты и фильтры дополненной реальности (AR), которые смогут использовать пользователи.

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Функция была обнаружена в тестовой версии WhatsApp для Android v2.24.13.14, которая в настоящее время доступна через программу Google Play Beta. Хотя функция еще не доступна для тестеров, источник информации предоставил скриншот, который дает представление о том, как она работает в WhatsApp.

С помощью новой функции пользователи смогут добавлять в видеозвонки различные интерактивные элементы. Например, они смогут применять динамические фильтры для лица, смягчающие кожу, или использовать режим низкой освещенности, улучшающий видимость в условиях недостаточной освещенности. Эти инструменты не только улучшают качество изображения, но и позволяют пользователям творчески подходить к настройке своих видеозвонков.

WhatsApp также позволит заменять видеопоток в реальном времени аватарами во время видеозвонков, что дает возможность сохранить анонимность и конфиденциальность без отключения камеры. Эта функция может быть особенно полезна в ситуациях, когда вы хотите защитить свою личность или просто добавить игривый элемент в общение.

Кроме того, компания разрабатывает инструмент, который позволит редактировать фон во время видеозвонков как в мобильной, так и в настольной версии приложения. Эта функция позволит пользователям добиться большей персонализации, что всегда приветствуется.

Хотя дата выхода этих AR-эффектов для звонков еще не объявлена, ожидается, что эти улучшения дополнят и без того многочисленные функции, которые WhatsApp интегрировал для оптимизации видеозвонков. Например, в недавнем обновлении платформа улучшила качество видеозвонков, увеличив лимит участников, добавив возможность делиться аудиозаписями и функцию, автоматически выделяющую собеседника.

WhatsApp также тестирует обновленный интерфейс для видеозвонков, в котором элементы управления будут перенесены на панель в нижней части экрана. Новый дизайн включает в себя более крупное изображение профиля и улучшает визуальную четкость элементов управления, облегчая навигацию и использование функций во время видеозвонка.