Судя по всему, обновление One UI 6.1 будет постепенным, что приведет к задержке выхода новой версии, хотя в качестве компенсации в смартфоны Samsung придут новые функции искусственного интеллекта

В январе этого года One UI 6.1 была официально представлена с длинным списком новых функций. Самой яркой из них является Samsung Galaxy AI, проект корейского производителя по внедрению искусственного интеллекта, который изменил взаимодействие пользователей с интерфейсом, хотя не все телефоны получат полноценный AI.

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Согласно информации, полученной от автора Ice Universe на сайте X, будет выпущено дополнительное обновление, известное как One UI 6.1.1, которое принесет с собой новые функции искусственного интеллекта и, предположительно, отложит появление One UI 7, хотя Android 15 с каждым днем становится все ближе к релизу.

На самом деле, Ice Universe сегодня обнародовал сразу две тайны. Первая намекает на то, что мы только что рассказали вам о One UI 6.1.1, которая, по его словам, будет довольно крупным обновлением, включающим новые функции ИИ. Ice Universe также настаивает, что оно появится в августе текущего года.

Так что же это за функции ИИ, о которых он говорит? Судя по всему, это то, что мы увидим в будущем Galaxy Z Fold 6: функции искусственного интеллекта, созданные для складного устройства, оптимизация камеры и другие изменения, которые пока что информация не раскрывает.

К этому заявлению добавилось еще одно, в котором автор сообщает, что S Pen приобретет некоторую актуальность благодаря функции, известной как AI Graffiti. На данный момент никаких подробностей нет, но можно предположить, что рукописный текст превратится в стилизованный текст на манер городских граффити.

В последнем сообщении Ice Universe говорится об улучшенной и более тонкой анимации. Фоновая анимация будет иметь больший масштаб и выглядеть более живой.

Если принять во внимание, что предыдущие обновления пользовательского интерфейса (те, которые увеличивали основной номер версии) выходили примерно в октябре, и если One UI 6.1.1 - это лишь отсрочка для One UI 7, то, скорее всего, мы увидим ее примерно в ноябре или декабре. Посмотрим, что будет с новым пользовательским интерфейсом от корейцев.