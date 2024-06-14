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Vlad_37
WhatsApp получил сразу несколько новых функций и улучшений для видеозвонков
Это обновление WhatsApp касается как мобильных устройств, так и компьютеров.

WhatsApp только что объявил о значительных улучшениях в своих возможностях видеоконференций. Разработчики анонсировали три новые функции, которые могут сделать платформу жизнеспособной альтернативой другим известным вариантам для этого типа общения.

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Одним из наиболее заметных дополнений является добавление функции совместного использования экрана со звуком. Эта функция позволит пользователям делать это беспрепятственно, что является большим достижением для службы обмена сообщениями. Это может быть особенно полезно для таких занятий, как совместный просмотр видео или создание презентаций со звуком.

Кроме того, WhatsApp увеличивает максимальное количество участников видеозвонков до 32 на всех устройствах, включая мобильные и настольные платформы. Это расширение возможностей приближает WhatsApp к тому, чтобы стать подходящим вариантом для больших виртуальных встреч и совещаний (что значительно приближает его к тому, чтобы стать ценным вариантом на профессиональной арене).

Чтобы еще больше повысить удобство видеозвонков в больших группах, платформа вводит функцию Spotlight. Эта функция будет автоматически определять собеседника, облегчая участникам разговор, как и в других приложениях для видеоконференций.

Еще одна анонсированная разработка - улучшенное шумо и эхоподавление при звонках на мобильные устройства, что обеспечит более четкие разговоры даже в шумной обстановке. Видеозвонки также будут иметь более высокое разрешение для пользователей с более быстрым интернет-соединением, а качество звука будет улучшено для всех, даже для тех, у кого старые устройства или плохое подключение к сети.

Помимо этих новых функций, компания в своем блоге отметила постоянное стремление улучшить качество звука и видео в звонках WhatsApp. Недавно разработчики представили кодек MLow, который призван повысить надежность звонков. Новые обновления будут постепенно распространяться в течение ближайших недель.

#whatsapp #новые функции
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