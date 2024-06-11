Resident Evil 7 ожидается в июле и уже доступна для предварительного заказа в App Store, в то время как ремейк второй игры все еще находится в разработке

Появление масштабных видеоигр на мобильных устройствах становится все менее удивительным, поскольку превращается в норму. На самом деле, пользователи iOS, iPadOS и даже macOS уже могут насладиться такими громкими именами, как Death Stranding и Assassin's Creed Mirage, среди прочих. Среди них можно найти и пару частей культовой саги Capcom - мы говорим о Resident Evil, которая на сегодняшний день имеет в App Store восьмую часть и ремейк четвертой, и это будут не единственные игры франшизы.

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Именно так, во время WWDC 2024 компания Apple объявила о появлении на своих устройствах еще двух игр из саги Capcom - Resident Evil 7: Biohazard и Resident Evil 2 Remake. Обе игры, как и ожидалось, выйдут на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и, кроме того, на iPad и Mac с чипом M1 или более поздней версии. Однако дата выхода и предварительная регистрация есть только у седьмой части.

Как мы уже говорили, у Resident Evil 7: Biohazard уже есть дата выхода на совместимых устройствах Apple - 2 июля. Пока вы ждете ее появления, вы можете бесплатно оформить предварительный заказ в App Store, где после запуска будет доступна бесплатная загрузка, чтобы вы могли опробовать небольшую часть игры, прежде чем решить, покупать ее или нет. Полная версия игры будет стоить $19,99, что также является дополнительной ценой, которую придется заплатить, если мы захотим приобрести Золотое издание, включающее все DLC.

В случае с Resident Evil 2 Remake компания Capcom лишь сообщила, что она «находится в разработке», так что, скорее всего, мы ничего не услышим о ней в ближайшее время. Возможно, они решили приберечь ее до того момента, когда в Купертино представят новое поколение устройств. Так это или нет, мы увидим в конце концов. Что мы знаем о версии ремейка для iOS, iPadOS и macOS, так это то, что он будет доступен для бесплатной загрузки и позволит получить доступ к небольшой пробной версии, которая поможет нам решить, стоит ли покупать игру полностью или нет.

Наконец, стоит упомянуть, что Resident Evil 7: Biohazard будет универсальной покупкой, так что если вы купите версию для iPhone 15 Pro, у вас будет доступ к версиям для iPad и Mac. Мы будем следить за новостями об этих играх, а пока можем лишь напомнить, что Resident Evil 7 выйдет на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad и Mac с чипом M1 или более поздней версии 2 июля.